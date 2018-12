Det er 16 år siden Volkswagen lanserte sin første SUV – Touareg. Den gikk rett i strupen på de tyske premiummerkene, men var ikke fullt så utagerende som søstermodellen Porsche Cayenne.

Det er heller ikke tredje generasjon Touareg, selv om bilen er den minst folkelige folkevognen du kan kjøpe.

Nye Touareg bygger på VW sin MLB-plattform, og deler denne med Audi Q7 og til og med nye Lamborghini Urus.

Bilen har blitt både lengre, bredere og lavere enn sin forgjenger, samtidig som vekten er redusert med over 100 kilo.

Hvordan er den å kjøre?

På veien merkes det absolutt at flaggskipet har gjennomgått markante endringer. Det avanserte understellet med luftfjæring sørger for ekstremt god komfort. Krysser du av listen for «Professional understellspakke» får du i tillegg firehjulsstyring og hydraulisk demperregulering, for å nevne noe.

Nye Touareg er en skikkelig komfortkonge langs veien, men det er én ting som irriterer oss: Gassresponsen er skuffende. Bilen bruker for lang tid på å gire ned ved helt normale pådrag.

Vi synes luftfjæringen alene klarer seg bra. Bilen er blant de mest komfortable SUV-ene vi har testet i dette segmentet, og du føler på en solid trygghet langs veien.

Spesielt sportslig er den ikke. Tilbakemeldingene fra rattet kunne vært langt bedre, men så er ikke den typiske Touareg-kunden ute etter sylskarpe kjøreegenskaper heller. Da velger du Cayenne i stedet. Og nei, den er ikke sååå mye dyrere enn en greit utstyrt Touareg.

Finest utenpå eller inni?

Dette er en stor og ruvende bil, men designet får den til å se mindre ut. I front er det krom og horisontale linjer som dominerer, kanskje ikke bilens vakreste side, men den skiller seg i alle fall tydelig fra forgjengeren.

For øvrig syns vi designet sitter godt, spesielt med R-line eksteriør, som gjør fremtoningen mer aggressiv.

Innsiden lukter det premium av (med unntak av rattet!). Det nye infotainmentsystemet fungerer svært godt.

En av de største nyhetene finner vi på innsiden. Her debuterer nemlig «Innovision Cockpit» på Touareg. Eller generasjon skjermer. 40.000 koster ekstrautstyret, som gir deg to solide skjermer på henholdsvis 12 og 15 tommer.

Systemet er ekstremt avansert, samtidig som det er enkelt å håndtere. Når det er sagt, liker vi fortsatt fysiske knapper på hovedfunksjoner som styring av temperatur bedre.

Frontpartiet er den største visuelle forandringen på nykommeren.

Interiøret fremstår ellers eksklusivt og førerorientert. Setene er gode og totalinntrykket bra. Men materialkvaliteten er ikke på høyde med andre tyske konkurrenter. Et enkeltelement vi bemerker oss er det lille, stusslige rattet som kunne vært hentet rett ut fra en Polo. Her kunne ærlig talt VW kostet på seg mer. Vi snakker tross alt om flaggskipet deres, som fort bikker millionen.

Hvordan er plassen?

Nyeste generasjon Touareg har vokst. I lengderetning måler den 4,9 meter – nesten 8 cm lengre enn utgående versjon. Videre er bilen nesten to meter bred (198 cm). Det merkes innvendig. Her er det nemlig kjempegod plass, både foran, bak og i bagasjerommet.

Sistnevnte har vokst fra 700 til hele 810 liter. Legger man ned baksetene har du 1.800 liter til disposisjon, noe som bør holde for de fleste. Gjør det ikke det, kan du attpåtil trekke henger på opptil 3,5 tonn…

Inntil videre leveres Touareg kun med dieselmotor. Begge en 3-liters V6 med enten 231 eller 286 hk. Vi kjører sistnevnte, som byr på et hav av krefter.

Går den bra?

Testbilen er utstyrt med nyeste generasjon dieselmotor fra Volkswagen, og den fungerer meget bra. V6-eren på 3 liter leverer 286 hk og hele 600 Nm.

Motoren er sterk som en bjørn, men bruker likevel ikke mer enn 0,69 liter/mil på blandet kjøring. I en såpass stor og tung bil som dette er diesel det eneste rette. Faktisk så får du den ikke med bensin, men det er snakk om en hybridløsning etter hvert.

Her vil VW gå for en bensinmotor kombinert med el, og ikke dieselhybrid som Audi Q7 har hatt suksess med.

Konklusjon:

Volkswagen har gjennomført viktige grep for å gjøre Touareg mer attraktiv – og det har de lykkes med.

Volkswagen Touareg Motor: 3-liter V6, diesel

Effekt: 286 hk / 600 Nm

Forbruk: 0,69 l/mil

0-100 km/t: 6,1 sek.

Toppfart: 235 km/t

Bagasjerom: 810 liter

Vekt: 1.995 kg

Pris fra: 952.900



Pris testbil: 1.217.200

Det nye interiøret får flere av konkurrentene til å se litt gammelmodig ut. Når bilen i tillegg kjører godt, og har fått et mer attraktivt design enn tidligere, vil dette være en seriøs utfordrer til eksempelvis Audi Q7 og Volvo XC90. Selv om den ikke er riktig like gjennomført som disse på alle punkter.

Men så koster flaggskipet mer enn man kanskje håpet på – sett at det faktisk er en «Folkevogn».

Testbilen med utstyr havner til slutt på 1.217.200 kroner. Til den prisen kan du få mye annen moro…

