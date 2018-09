«Åsted Norge» har denne høsten satt fokus på såkalt kjærlighetssvindel. Et av ofrene er 79 år gamle Sonja.

I over ett år har Sonja vært kjæreste med og sendt flere hundre tusen kroner til en mann som utgir seg for å være den amerikanske offiseren Hu Rhodes.

– Jeg har overført 840 000 kroner til han, innrømmer Sonja.

Nå har hun anmeldt svindleren.

Svindlet for en milliard

Sonja er langt fra den eneste nordmannen som har blitt utsatt for såkalt «kjærlighetssvindel».

Økokrim anslår at nesten 300 norske menn og kvinner blir svindlet på nett årlig. Tilsammen har nordmenn blitt svindlet for over en milliard kroner de siste fem årene.

Rådgiver Anne Dybo i Økokrim forteller at bedragerne skreddersyr svindelen opp mot den enkeltes svake sider, som de ofte finner via research på nett. De mest vanlige svindelmetodene går via Facebook. Der sender bedragerne gjerne en venneforespørsel, og initierer kontakt.

– Det kommer inn en jevn strøm med henvendelser, sier rådgiver Anne Dybo i Økokrim.

Det er ofte familien som legger merke til svindelen og melder ifra til Økokrim. Ofrene forsvarer gjerne svindleren fordi de tror på løgnene de blir servert.

Bekymret datter

Det var datteren til Sonja som tok kontakt med «Åsted Norge». I løpet av det siste året har datteren Hilde forsøkt å overbevise moren om at hun blir svindlet. Innsatsen har vært fånyttes.

– Det siste nå er at mamma prøver å ta opp et lån på 500 000 kroner for å sende til kjæresten sin, fortalte Hilde fortvilet.

I desperasjon over å se at moren blir bedratt for tusenvis av kroner, har Hilde tatt kontakt med morens bank, lege, fylkeslegen, lokalt politi og Økokrim for å høre om det er noe hun, eller de, kan gjøre for å hindre at hun blir ruinert.

Gjennom samarbeidet med «Åsted Norge» har Sonja innsett at hun blir lurt av en profesjonell svindler. Likevel smelter hun når mannen ringer.

– Det er alltid han som ringer meg, ikke omvendt. Jeg har forsøkt å ringe han før, men han tar ikke telefon, sier Sonja.

Gjenforent

I siste episode av «Åsted Norge» anmelder Sonja mannen som utgir seg for å være Hu Rhodes. På Stovner Politistasjon får hun utnevnt en etterforsker som blir satt på saken, og skal følge henne hele veien.

GJENFORENT: Sonja (79) gjenforenes med datteren etter å ha anmeldt kjærlighetssvindleren. Foto: TV 2

– Jeg ble lettet. Min tvil er der innerst inne, men av og til vil man kanskje ikke innrømme det. Det er ikke snakk om at det blir flere penger fra meg, sier Sonja etter anmeldelsen.

For første gang på nesten ett år møtes endelig Sonja og datteren Hilde igjen. Paret har ikke snakket sammen på flere måneder.

– Det har vært kjempevanskelig. Jeg har ikke visst hva jeg skulle sagt, sier Hilde før møtet.

For moren og datteren er det en velkommen lettelse å bli kvitt spenningen som har vært mellom i så lang tid.

– Skal vi gå på kino? Jeg har noen kinobilletter, sier Sonja etter den tårevåte gjenforeningen.