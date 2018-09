Molde vant intenst derby: – KBK har ikke lært i det hele tatt

Molde – Kristiansund 3-2:

To scoringer av Babacar Sarr og en fulltreffer av Magnus Wolff Eikrem sørget for at Molde slo Kristiansund 3-2 i lokalderbyet på Aker Stadion mandag kveld.

Det ble en intens kamp med flere tette dueller, men til slutt kunne altså Molde juble for seieren.

Etter kampen brukte Molde-trener Ole Gunnar Solskjær mye tid på å hylle hjemvendte Eikrem som noterte seg for to målgivende og ett mål.

– Det er deilig for Magnus. Han har kommet hjem nå. Han har vokst opp rett borti gaten her, og han vet at dette betyr mye for både meg og laget. Han slår to fantastiske cornere. vi har hentet hjem Magnus og da får vi målpoeng, sier Solskjær til TV 2.

To av Moldes mål kom etter corner.

– KBK har ikke lært i det hele tatt. Det var akkurat det samme som skjedde i starten av 2. omgang som i starten av 1. omgang. Forren brøytet vei, og Sarr fikk heade helt upresset i mål, sa tidligere Molde-trener Tor Ole Skullerud etter Sarrs andre scoring for dagen etter et corner.

Kristiansunds første målscorer Flamur Kastrati var fornøyd med scoringen.

Han likte også de tette og harde duellene ute på gressmatta.

– Det var deilig å score. Og det skal smelle i duellene i et slikt oppgjør, slo han fast overfor MAX i pausen.

Vegard Forren mener Molde spilte elendig etter at laget tok ledelsen 1-0.

– Vi var veldig gode før 1-0-scoringen, og elendige etter det. Det er merkelig, og hva som skjedde etter 1-0 er vanskelig å forklare, sa han til MAX i pausen.

– Typisk lokaloppgør med mye taklinger og der det koker i hodene, men når det blir krig, så er vi ikke like gode, samtykket Molde-trener Ole Gunnar Solskjær.

​Molde presset, så våknet gjestene

Molde presset Kristiansund noe voldsomt i åpningsminuttene, og etter 12 minutter klarte gjestene ikke å stå imot presset lenger.

Babacar Sarr var på rett sted til rett tid og headet Molde i ledelsen etter et corner.

I det 25. minutt slo Kristiansund tilbake.

Flamur Kastrati dukket opp i feltet og satte inn 1-1-scoringen etter en perfekt pasning fra Bendik Bye.

– Det var en strøken pasning i bakrom og det var klasse over innlegget til Bendik Bye. Han traff rett på venstrefoten til Kastrati, sa tidligere Molde-trener Tor Ole Skullerud, som kommenterte kampen for MAX, om scoringen.