Ove Wiik skjønte ikke noe da Nav plutselig stoppet utbetalingen av pensjonen hans. Deretter fikk han et oppsiktsvekkende brev.

– Nav krevde attest som viste at jeg levde. Jeg visste ikke om jeg skulle le eller grine, sier Wiik til TV 2.

I brevet kunne Wiik lese at Nav hadde sendt tre brev for å prøve å få kontakt med ham. To brev til en adresse i Thailand og ett til Florø, hvor Wiik bor.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de har sendt brev til Thailand. Der har jeg ikke vært på 16 år, da jeg var der på ferie et par uker, sier han og rister på hodet.

Det var Firdaposten som først omtalte denne saken.

Nav beklaget

80-åringen fant ut at han var nødt til å ta grep, da han ikke kan leve uten pensjonen.

Han forsøkte først selv å kontakte Nav, men etter å ha blitt satt over fra den ene etter den andre ga Ove opp og ruslet ned til sitt lokale Nav-kontor.

– Der fikk jeg hjelp av en saksbehandler som heldigvis sa at dette er nødt til å være fullstendig feil, sier den oppegående 80-åringen.

Etter nok en ny runddans i Nav-systemet, fikk saksbehandleren tak i rette vedkommende – som bekreftet at det var begått en feil.

– Føltes som et overgrep

– Jeg spurte om å få beklagelsen skriftlig, før jeg takket for hjelpen. Men jeg må innrømme at takken ikke var helt oppriktig, da jeg føler dette nærmest som et overgrep fra byråkratiet når de stopper pensjonen min på et så tynt grunnlag.

Direktør i Nav Pensjon, Jorun Kongerud, forklarer hvorfor de ønsket leveattest fra Wiik:

– Nav henter inn leveattester fra flere tusen hvert år. Årsaken er å sikre at pensjon og uføretrygd blir betalt til rett mottaker. Dessverre ser det ut til at det har skjedd en feil i denne utsendingen. Det beklager vi, sier hun til Firdaposten.