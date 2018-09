Karrierekurven til Jackson Martínez har pekt dramatisk nedover de siste årene.

Etter å ha banket inn mål for Porto gjennom flere sesonger, var Martínez på radaren til de aller største klubbene i Europa.

Den colombianske spissen ble til slutt hentet til Atlético Madrid sommeren 2015. Prislappen var angivelig på rundt 340 millioner kroner, og det var ventet at han skulle gå i fotsporene til landsmannen Radamel Falcao som da hadde signert for Monaco.

Floppet i Atlético

Martínez slo imidlertid aldri til for Atlético, og etter litt over et halvt år ble han solgt, med profitt, til kinesiske Guangzhou Evergrande.

Overganssummen på omlag 420 millioner kroner gjorde den daværende 29-åringen til tidenes dyreste kjøp i kinesisk fotball.

Siden er det blitt stille rundt kraftspissen.

Ikke spilt siden 2016

Oppholdet i Kina har ikke svart til forventningene for noen av partene. 4 mål på 16 kamper over en toårsperiode, er ikke mye å skryte av, og i februar ble Martínez løst fra kontrakten med den kinesiske klubben. Det var i hvert fall det som ble rapportert.

Spissen ble nemlig fjernet fra Guangzhou Evergrandes 31-manns store spillertropp, og klubben fjernet all omtale av spilleren fra sine nettsider. Martínez har ikke spilt en kamp for Guangzhou siden oktober 2016, skriver ESPN. Han var følgelig ikke en del av den colombianske VM-troppen i sommer.

Det hører med til historien at 31-åringen har slitt med skader de siste årene.

Forrige uke ble den tidligere storscoreren klar for den portugisiske klubben Portimonense – på et sesonglangt lån fra Guangzhou Evergrande.

Klubben ligger for tiden helt sist i Primeira Liga med ett fattig poeng etter fire kamper. Jackson Martínez bruker likevel anledningen til å takke Gud for den nye sjansen i et innlegg på Instagram.

Så gjenstår det å se om colombianeren kan finne tilbake til scoringsformen i ligaen hvor han sist banket inn mål på bestilling.