Frank Løke får ikke fortsette i Skal vi danse

Fredag sjokkerte Frank Løke med sin opptreden i Skal vi danse. Den tidligere håndballspilleren valgte å fremføre en cha-cha-cha kun iført et rødt, glitrende boratkostyme.

Det var ikke bare TV-seerne som lot seg overraske av antrekket. Verken produsenter, dommere, programledere eller andre deltakere visste om stuntet på forhånd. Det gjorde heller ikke Løkes dansepartner, Tone Jacobsen.​

Får ikke fortsette

Stuntet har skapt kraftige reaksjoner i sosiale medier, og mandag ble det kjent at den tidligere håndballspilleren ikke får lov til å fortsette som deltaker i Skal vi danse.

– Vi har valgt å ta Frank Løke ut av Skal vi danse-konkurransen etter en helhetsvurdering. Både helgens stunt som vi tok avstand fra, Løkes oppførsel i etterkant og uforutsigbarheten han representerer og tydelig gir uttrykk for, spiller inn i den beslutningen, sier programdirektør i TV 2, Jarle Nakken, og legger til:

– Vi har også et ansvar for dansernes partnere. Frank Løke angrer ikke og mer enn antyder at han vil fortsette med ulike påfunn, eller å «sjokkere», som han selv sier.

Nakken sier at Løke senest mandag har gitt uttrykk for at «han ikke er i nærheten av å angre».

– I ettermiddag omtaler han også dansepartneren på en svært nedsettende måte på Instagram. Derfor reagerer TV 2, sier han.

Frank Løke skulle også vært deltaker i TV 2-programmet Kjendis søker kjæreste, men det blir ikke noe av.

– Vi har gitt Løke beskjed om at vi også avslutter samarbeidet rundt dette programmet. Innspillingen har ennå ikke startet, sier Nakken.

Takker dansepartneren

TV2.no har ikke lyktes med å komme i kontakt med Frank Løke mandag kveld.

På Instagram har han publisert et bilde av han og Tone Jacobsen på. I bildeteksten takker han for seg i Skal vi danse, og skryter av dansepartneren sin:

«Aldri meningen å såre deg Tone. Du er ei sinnsykt bra og sterk dame. Takk for at du holdt ut med meg i alle disse ukene.»​

I etterkant av lørdagens opptreden sa Løke til TV 2s reporter på stedet at han hadde hatt dårlig samvittighet for å holde stuntet hemmelig, men at han hadde ment det var noe han var nødt til å gjøre.

– Jeg kunne ikke informere produsentene om det, for da hadde jeg ikke fått lov. Jeg hadde skikkelig dårlig samvittighet. Noen ganger kikket jeg ned på Tone i dansen og så at hun var preget av det, men hun var veldig flink og profesjonell. Det setter jeg pris på. Hun fullførte med stil og resten får vi ta på kammerset etterpå, uttalte han.