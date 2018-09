Obama tilbake i amerikansk politikk

Alle de 435 plassene i Representantenes hus er åpne for valg i mellomvalget, mens omlag en tredel av plassene i Senatet, 35 av 100, vil være det samme.

I tillegg holdes guvernørvalg i 36 delstater.

Richard Cordray er Demokratenes guvernørkandidat til Ohio. Her lytter til han til Barack Obamas tale under et valgkamparrangement i Cleveland forrige uke. Foto: Angelo Merendino

At Barack Obama nå har engasjert seg i demokratenes offentlige valgkamp, kommer på et viktig punkt for partiet. Talskvinne for den tidligere presidenten, Katie Hill, sier til New York Times at Obama vil føre en hard valgkamp.

Ifølge Hill vil Obama blant annet bruke sitt valgkamparbeid på å understreke at dette er en tid i USA, som er for farefull for at amerikanske demokrater ikke benytter seg av stemmeretten.

Motiverer begge sider

Flere mener dog at Obamas tilbakekomst til politikken ikke bare er negativt for republikanerne, men at det faktisk også kan være en fordel for den tidligere presidentens motstandere.

Ifølge AP har Obama slitt med å få velgerne til stemmeurnene når han ikke selv står på stemmeseddelen. Blant annet nevnes det at Obamas støtte til Hillary Clinton i forkant av presidentvalget i 2016 ikke førte til seier.

I tillegg mener mange at mange republikanske velgere faktisk kan motiveres til å stemme, nettopp fordi Obama engasjerer seg i valgkampen.