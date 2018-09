24-åringen hadde i utgangspunktet kontrakt med det kasakhstanske storlaget ut denne sesongen. Men etter det TV 2 vet har Korsæth vært i dialog med sin arbeidsgiver i over en måned for å finne en vei ut allerede nå.

Nå skal partene ha kommet til enighet om å avslutte samarbeidet med umiddelbar virkning. Årsaken er uklar, men det skal ikke være snakk om en konflikt eller misnøye. Astana var tidligere denne sesongen så godt fornøyd med nordmannen at de ønsket å forlenge avtalen med ham.

– Dette er kjempetrist, sier TV 2s sykkelekspert Johan Kaggestad.

Mister en fargeklatt

– Dette betyr at sykkelsporten mister en fargeklatt. Truls var en spennende og morsom rytter, som slo gjennom med et brak i VM i Qatar. Hele sykkelverden måpte over måten han jobbet for Edvald og Kristoff, sier TV 2s sykkelekspert om rittet der Korsæth utrolig nok syklet inn til en 16. plass.

Lillehamringen syklet den gang for det norske kontinentallaget Joker, men kort tid etter – rett før jul i 2016 - hadde han sikret seg avtale med Astana.

Ikke syklet ritt siden mai

I starten av årets sesong ble klassikerrytteren vist stor tillit, og han ble blant annet tatt ut til storrittene Milano-Sanremo, Flandern og Paris-Roubaix. Men etter å ha brutt Tour of Yorkshire med sykdom i begynnelsen av mai, har han ikke syklet et eneste ritt. Den andre etappen fra Barnsley til Ilkley, der han hjalp lagkameraten Magnus Cort Nilsen til seier, ble dermed siste gang han kom i mål i Astana-trøyen. Nå gir han seg med sykling.

TV 2 har forsøkt å få en kommentar fra Korsæth uten å lykkes.