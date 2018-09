– Det er jo en forferdelig tragedie som rammer oss, som medfører mye undring og mange reaksjoner. Så det er jo en forferdelig ting. Det går ikke an å tenke at noe sånt kan skje egentlig, sier rektor Hjørdis Bjølseth ved Elverum ungdomskole til TV 2.

– Hva svarer dere på spørsmålene til elevene?

– Det er vanskelig å svare på. Vi bare sier at dette ikke er en normalsituasjon. Og at de ikke må gå rundt å være redde for at sånne ting skal skje. For det er helt ekstremt det som har skjedd, sier rektoren.

Hadde minnemarkering

I helgen ble det kjent at en mann i 40-årene ifølge politiet drepte sin 13 år gamle sønn, og deretter tok sitt eget liv. Mandag ble det holdt et møte for å forberede 13-åringens tidligere medelever.

– Kontaktlærere møtte sine elever klassevis. Så hadde vi en minnestund for 8. trinn i skolestua vår, hvor vi hadde en minnemarkering over det som har skjedd.

– Klassen han gikk i møtte på minnesamlingen. Så har de valgt å være et annet sted i kommunen i dag for å være sammen, spise litt mat og bearbeide det som har skjedd, sier rektor Bjølseth til TV 2.

– Hvordan tok elevene informasjonen?

– Det er jo en tragisk hendelse som påvirker alle. Så det har vært forskjellige reaksjoner. Noen har vist mye sorg og noen litt mindre sorg. Og vi har fortalt elevene at man reagerer litt ulikt på det som har skjedd. Og vi har sagt at det er helt naturlig.

Rektoren sier at skolen ikke har kunnet gi elevene svar på hva som har skjedd, men at de har fortalt dem hvordan man kan reagere og vise sorg, at dette ikke er en normalsituasjon og at dette ikke er noe de skal gå rundt å være redd for.

– Resten av uka skal vi være tilgjengelig for elevene, skolehelsetjenesten og helsesøster også. Så det vil være voksne som kan samtale med ungdommene om det dukker opp noen behov eller reaksjoner, sier rektoren ved Elverum ungdomsskole.

