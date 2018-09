I USAs delstat Wisconsin ble det like før helgen funnet fem babyekorn tvinnet sammen ved halen.

Knuten bestod av en salig blanding av gress, plastikk og hverandre.

De fem søsknene har antakeligvis blitt bundet sammen av materialer brukt av moren for å lage redet.

Ekornene ble funnet av en dyrevenn, og sendt til Wildlife Rehabilitation Center for hjelp.

Uten menneskelig assistanse ville de mest sannsynlig mistet halen eller livet.

UNGE: De fem ekornene var bare unger. Fullvoksne ekorn kan bli opptil 50 centimeter lange. FOTO: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society

Vanskelig knute

I et Facebook-innlegg skriver dyresenteret om hvor nervøse og redde ekornene var da de ble bragt inn til senteret.

Det første steget ble derfor å bedøve alle ekornene samtidig, før de begynte å knyte opp den umulige haleknuten.

I innlegget skriver dyresenteret:

«Det var umulig å si hvilken hale som tilhørte hvilket ekorn. Vi ble stadig mer bekymret. Dyrene hadde allerede pådratt seg vevsskade grunnet sirkulasjonssvikt»

Hadde de unge dyrene mistet halen, hadde de også mistet en av de viktigste delene av kroppen for et ekorn. Halen brukes både for balanse og varme.

NØSTET OPP: De fem ekornsøsknene ble løst fra hverandre. Foto: Wildlife Rehabilitation Center at Wisconsin Humane Society

Må overvåkes

Arbeidet med å nøste opp virvaret av haler tok omtrent 20 minutter.

Dagen derpå har de små dyrene begynt å kvikne på dyresenteret, og alle er i relativt god form.

De må derimot overvåkes i noen dager i frykt for videre skader på grunn av hindret blodstrømming.

Til tross for at ekornene virker både søte og uskyldige, er det ikke alltid de som må reddes ut av kniper. I sommer måtte en mann reddes av politiet etter et løpsk babyekorn begynte å jage ham opp og ned gaten.