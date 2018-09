Når man kjører bil, er det viktig å ha fokus på selve bilkjøringen, og ikke på noe som kan ta oppmerksomheten bort fra dette.

Det fikk en 69-åring i Stavanger smertelig erfare mandag formiddag.

Han forsøkte nemlig å rulle seg en sigarett mens han kjørte bil. Det gikk ikke bra, ferden endte i et steingjerde langs veien.

Til alt hell ble det ingen personskade, bare materielle ødeleggelser.

Mistet kontrollen

Politiet i Sør-Vest la ut denne meldingen på Twitter kort tid etter:

kl 13; melding om bil som har kjørt inn i ett steingjerde i Dusavikveien. Ikke personskade, kun materielle skader.

Fører, mann 69 år, fikk sitt førerkort beslaglagt. Han forklarte at han hadde mistet kontroll over bilen da han rullet en sigarett mens han kjørte.

Politiet vurderte altså dette som så alvorlig at de tok 69-åringens førerkort.

Her er grensene for å miste førerkortet

Brukes som en "sekkepost"

I vegtrafikklovens paragraf 3 heter det blant annet:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Denne paragrafen brukes ofte som en "sekkepost" og legger klare føringer på hva som ikke er akseptabel oppførsel i trafikken.

Hva så med forsikringsutbetalingen etter en slik skade? Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige sier dette, på generelt grunnlag:

Dette har faktisk gjort det enklere å være biltyv

Vil reagere kraftig

– Klarer vi å dokumentere at sjåføren ruller seg en røyk, og kolliderer på grunn av dette, vil vi reagere kraftig. Dette vil vi regne som grovt uaktsomt og kunden vil få avkortning. Det blir på lik linje med å snakke i mobil eller fikle med andre ting under kjøring. Her setter sjåføren seg selv, og ikke minst andre, i livsfare. Om jeg ikke tar feil, må han i dette tilfellet bruke begge hender, noe som absolutt ikke er bra. Vi vet at det bare skal brøkdelen av et sekund til før bilen havner av veien, eller i verste fall, over i det andre kjørefeltet. Kommer det bil i mot kan det ende med en frontkollisjon der menneskeliv kan gå tapt, sier Voll.

Arne Voll er kommunikasjonssjef i Gjensidige

– Har dere inntrykk av at manglende konsentrasjon bak rattet er et utbredt problem?

– Mange er flinke til å passe på og holde fokus under kjøreturen, men det gjelder dessverre ikke alle. Alle som ferdes i trafikken har et stort ansvar og alt som alt som tar vekk konsentrasjonen bak rattet kan være livsfarlig. Det er derfor bra at politiet slår hardt ned på denne type hendelser. Sjåføren skal være sjeleglad for at det kun ble materielle skader. Det andre scenariet hadde vært mye, mye verre, sier Voll.

