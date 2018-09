Klaveness varsler dialog: – Ada Hegerberg er en spiller som er veldig viktig for norsk fotball

Mener man må lære av Lyon

Forrige uke kunne TV 2 avsløre at Hegerberg fjernet alle landslagsvenninnene som venner på Facebook og Instagram etter at VM-billetten til den norske jentene var i boks. Samtidig utelukket hun i et intervju med SVT søndag at hun vurderte et comeback på landslaget. Til tross for at situasjonen virker fastlåst, mener Klaveness at NFF må prate med Lyon-spilleren.

Den nye elitesjefen mener norsk fotball må reise ned til Lyon for å lære av det hun kaller «Europas beste lag.»

– Livet er lenger enn de kampene og det VM som kommer nå. Helt uavhengig av den konflikten, så vil jeg selvfølgelig være opptatt av å ha dialog med Ada Hegerberg. Vi må forstå miljøet i Lyon. Det er Europas beste klubb. Vi må vite hva de driver med der, og forstå de referansene de har der borte. Alt det er argumenter for å ha dialog med Hegerberg.

Hun fremhever likevel at det er kvinnelandslagstrener Martin Sjögren som har siste ordet. Svensken uttalte nylig til TV 2 at han ikke hadde noen planer om å kontakte Hegerberg, og mente ansvaret for å ta kontakt lå på henne.

– Martin Sjögren har ansvaret for A-landslaget kvinner. Han har sin suverene rett til å gjøre det han vurderer faglig sett som det beste der. Det er det ingen tvil om. Men som leder av eliteavdelingen har jeg ansvaret for å sørge for at den drives godt, og at vi gjør de tiltakene som skal til for at de beste blir enda bedre.

– Da mener jeg det er viktig at vi kjenner til miljøet i Lyon, og formidler det til Ada Hegerberg og andre spillere vi har ute, som Andrine Hegerberg, at den jobben de gjør overfor unge spillere, er veldig viktig for norsk fotball.

– Er det et viktig mål for deg å få Hegerberg tilbake på landslaget?

– Det er et viktig mål for meg å formidle at kartet og verden er mye større enn den landslagssamlingen som foregår akkurat nå. Men det er landslagstreneren som bestemmer og er best til å vurdere hvorvidt hun skal tilbake på landslaget.

– Det er en konflikt som tas gjennom media, og da er det alltid fare for at man maler seg opp i hjørne. Derfor tror jeg det er viktig at vi prater sammen i ro og mak.​