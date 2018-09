Kunstscoringer fra Real Madrid senket Roma

Se høydepunktene øverst!

Real Madrid-Roma 3-0

Real Madrid kjørte over Roma i sin første hjemmekamp for Champions League-sesongen, og vant 3-0 etter scoringer av Isco, Gareth Bale og Mariano.

De tre var alle av det vakre slaget

– Iscos frispark, Bales iskalde avslutning etter en pasning fra himmelen av Luka Modric, og så Mariano Diaz med en killerscoring i krysset. En perfekt kveld for Los Blancos og Real Madrid-fansen, oppsummerte TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Isco-scoringen beholdningen før pause

Først var det den spanske midtbaneeleganten Isco som bøyde ballen over muren og inn bak en sjanseløs Robin Olsen i Roma-buret i 1. omgang.

– Det er så praktfullt av Isco, sa TV 2-ekspert Petter Myhre fra kommentatorplass på Santiago Bernabeu.

Kunstverket ble også ubønnhørlig omtalt i pausesendingen på TV 2 Sumo.

– De har så mange gode spillere og så mange gode frisparkføtter. Det er kunst. Han er en strålende fotballspiller. Det er vanskelig for keeper å vite hvor han skal skyte. Han sikter over minstemann i muren, og den går akkurat over, sa Simen Stamsø Møller.

– For et kunstnerisk frispark. Det er ikke bare over muren, men også godt under tverrliggeren. Sparkteknikken er fantastisk. Det er en utrolig bra ferdighet å få den til å gå over muren og så dale ned så lavt nede i målet. Det er kunstnerisk og poetisk. Det er et frispark du kan se igjen og igjen, sa Brede Hangeland.

Enorm sjansebonanza fra hjemmelaget

Både Gareth Bale, Isco, Dani Carvajal, Toni Kroos og Sergio Ramos hadde også store sjanser i en 1. omgang TV 2-ekspert Myhre omtalte Real Madrid som «ekstremt gode» i.

Roma var allikevel nære ved å utligne via Cengiz Ünder like etter hvilen, før Bale deretter var veldig nære to ganger. Først skjøt han over fra kort hold i en situasjon der han burde latt ballen gå til Marcelo, før han deretter fikk sin andre enorme sjanse i kampen da han dunket ballen i tverrliggeren fra like innenfor 16-meteren.

Bale åpnet kontoen - så avsluttet Mariano med kanon

Roma var imidlertid langt fra uefne, og Keylor Navas måtte i aksjon og ut og bokse i liggende stilling for å hindre Edin Dzeko like etter. Like etter satte så Bale inn 2-0. En vakker pasning i bakrommet fra Luka Modric fant waliseren, som på knallhardt vis dunket ballen i det lengste hjørnet.