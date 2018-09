Mirakel, nesten-mirakel, strenge krav fra Klanen og forrige gang Sarp var i Europa

KOMBINERTE FOTBALL OG STUDIER: Drillo spilte for Sarpsborg samtidig som han holdt på med hovedfag i Idrettspsykologi ved Norges Idrettshøgskole. Foto: Aaserud, Ivar/Scanpix

Nå skal de til Istanbul og møte Besiktas. Det blir også et hyggelig gjensyn for meg. Jeg var der for 20 år siden med VIF. Vi hadde slått dem 1-0 på Ullevål, og var forberedt på en tøff returkamp, og det ble det. Besiktas ledet 3-0 til pause, men vi visste at det holdt med to mål for å gå videre. I annen omgang scorer vi først på en corner, deretter to til på kontringer, den siste ved John Carew. Siggen satt på ærestribunen sammen med Spetalen og de tyrkiske lederne. Da reduseringen til 2-3 kom, reiste de seg og jublet vilt. Det skulle de ikke gjort. De fikk streng beskjed om å bli sittende, så de ble sittende da det ble 3-3.

Dagen etter ble feiret med en båttur på Bosporus. Da kommer en av lederne i Klanen bort til meg og gratulerer med seieren, men legger til «men vi i Klanen er ikke noe glad i den spillestilen din». Det sier litt om hvor sterke motforestillinger det var til langpasningen og kontringsfotball, selv på slutten av 90-tallet.

BÅTTUR: Drillo fotografert på båttur i Bosporus-stredet Ortakøy Vapur Isk. moskeen i bakgrunnen. Foto: Gorm Kallestad/NTB Pluss

Nå er det Sarp som skal prøve seg i denne heksegryta i Istanbul. Jeg vet ikke om de også blir møtt med welcome to hell-plakater, men dette er den tøffeste kampen for Sarp i denne gruppa. Sarp trives best med å presse høyt, og de liker å ha ballen mye. Utfordringen nå blir å taklesituasjoner hvor de i lange perioder vil bli spilt lave.

Det blir spennende. Kanskje vi får oppleve et nytt mirakel, heia Sarp!!

Drillo

