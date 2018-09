Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Må registerreim byttes av et godkjent verksted, eller er det lov å bytte selv?

Vi har en Fiat Ducato 2011 modell. Den har nå gått 30.000 km. Mvh Vivi.

Benny svarer:

Hei Vivi! 30.000 kilometer på syv år var ikke veldig mye. Jeg gjetter på at det kanskje er en campingbil vi har med å gjøre her?

Du sier ikke noe om motortype eller lignende, så jeg er ikke sikker på hva som er skiftintervallet. Men etter syv år er det neppe feil å bytte registerreim uansett. I motsatt fall – om den ryker – blir det både driftsstans, frustrasjoner og potensielt store utgifter.

For å svare veldig kort og konkret på spørsmålet ditt: Ja - den kan dere bytte selv. Det er ikke noe krav om at den må byttes av et verksted.

Nå det er sagt skal man vite hva man driver med før man begir seg ut på dette. På noen biler er det en ganske omfattende jobb, så man bør undersøke litt på forhånd slik at man ikke tar seg vann over hodet. På andre biler er det gjort på en time og da rekker man en kaffekopp i tillegg ...

Kan gå galt

Det å få timet reima riktig er alfa og omega. Det samme er det å være sikker på at stramme-mekanismen fungerer og at reima har riktig spenn etter at jobben er gjort.

Jeg har sett noen grelle eksempler på hvor galt det kan gå når man bommer på dette.

Det aller verste var på en dyr bil hvor kunden skulle spare penger på å gjøre dette selv. Han hadde klart å montere reima feil, slik at bilen ikke startet.

I stedet for å sjekke at alt var gjort riktig, prøvde han å taue i gang bilen og vondt ble til mye verre.

De 4.000 kronene han sparte på å gjøre dette selv ble til 100.000 kroner i motorreparasjon.

Men har man litt peiling, har skrudd litt bil tidligere og forstår hvordan dette med registerreim fungerer, kan det absolutt gå bra. Det gjelder også å ta seg god tid og være nøye underveis. Hastverk er lastverk – også på dette området.

Og som sagt – det er ingen regler som tilsier at det MÅ gjøres av et verksted.

Lykke til!​

