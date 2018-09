Ekstrem etterspørsel etter ved: Allerede nå er mange utsolgt

Vedprodusenter over hele landet opplever en voldsom etterspørsel etter ved.

Rune Østgård, redaktør for forumet «Norsk Ved», forteller til TV 2 at det er flere grunner til denne ekstreme etterspørselen.

– Fjorårets vinter var lang og kald og veldig mange kjøpte ved. Det var derfor lite ved igjen i år, noe som gjør at bufferlageret til svært mange produsenter er tomt. Også etter tidenes tørkesommer eksploderer strømprisene, forteller Østgård.

«Norsk Ved» har rundt 4500 medlemmer og er Norges eneste fagblad for ved. En nylig undersøkelse utført av forumet selv viser at åtte av ti produsenter har forhåndssolgt den veden de har produsert.

Allerede i juli og august opplevde svært mange over hele landet en voldsom økning av etterspørsel, ifølge Østgård.

– Det er mange år siden det har vært så mye trøkk så tidlig. Jeg har fått beskjed om at flere er utsolgt allerede, sier han.

Rekordmange bestillinger

ØKER PRODUKSJONEN: Anita Helberg, leder for Hel Ved, forteller at de øker produksjonen for å imøtekomme behovet. Foto: Marius Fiskum

Hel Ved i Tromsø er en av mange produsenter opplever denne enorme etterspørselen. Da Anita Helberg, leder i forretningsområder hos Tromsprodukt avdelig Hel Ved, kom hjem fra ferie i august ble hun overrasket over antall bestillinger som ventet.

– Vi har fått langt flere bestillinger enn det vi noensinne har hatt tidligere. Det pleier ikke å ligge så høyt på et så tidlig tidspunkt, forteller hun til TV 2.

Til avisa Nordlys, som først omtalte økningen til Hel Ved, forteller Helberg at rundt 80 bestillinger ventet på å bli behandlet i august.

Ifølge Helberg har salget til Hel Ved økt med 38 prosent de siste fire årene, og økningen ser ikke ut til å stoppe med det første.​

Kunstig tørking

Helberg tror det er flere faktorer til denne økningen. Hun forteller at de nylig har investert i en helautomatisk produksjonslinje med en tørke- og pakkemaskin. På denne måte vil de også kunne møte etterspørselen.

– Når veden blir tørket naturlig, kan det fort ta mellom seks til ti måneder. Med en tørkemaskin tar det fire dager.

– VÆR TIDLIG UTE: Rune Østgård, redaktør for forumet Norsk Ved, anbefaler kundene om å være tidlig ute for å sikre seg til vinteren. Foto: Privat

Hel Ved har valgt å øke produksjonen ytterligere, og gjør stadig fortløpende tiltak. De har nå flere måneder ventetid på ved.

– Folk har forhåndsbestilt helt fram til november. Alt det vi produserer nå går rett ut. Bufferlageret er tomt, forteller hun.

Vil bli dyrere

Østgård frykter at både at veden blir dyrere utover høsten og vinteren. Han tror også at det er fare for at flere vedprodusenter blir tomme i løpet av den kommende vinteren.

– Om det ikke blir tomt, så blir det nok knapt utover. Vi har en fin tørkesesong bak oss, men det spørs om det er nok hvis etterspørselen fortsetter å øke like mye. Det lønner seg å være tidlig ute, for det kan se ut som at veden blir dyrere.