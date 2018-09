Øyenvitne sikker på at han så savnede Arjen (47): – Han kom gående med noe som lignet en stor bylt under armen

– Jeg stusset veldig der han kom gående, med to store oppakninger på seg, og det var ingen tvil om at han bar på noen tungt, forteller et øyenvitne som så den savnede Arjen Kamphuis på Rognan til TV 2.

Det er mandag 20. august og klokken er rundt halv seks på ettermiddag. Det er kort tid siden lokaltoget fra Bodø til Rognan har ankommet stasjonen. Ut fra toget kommer den nederlandske Wikileaks-medarbeideren.

Samtidig er det som kan være er et av politiets sikreste vitner på vei fra Saltdalshallen og på vei mot Rognan sentrum.

Han passet ikke inn

TV 2 har snakket med mannen, som ikke ønsker navn og bilde publisert:

– Jeg hadde hentet datteren min på trening og kjørte samme vei som går fra jernbanestasjonen og ned mot Rognan sentrum. Da ser jeg en mann som kommer gående med noe som ser ut som en stor bylt under armen og en stor oppakning på ryggen gående langs gangveien. Han ser ut som en backpacker eller som en bohem, forteller vitnet i et eksklusivt intervju med TV 2.

– Han passet ikke inn i det typiske miljøet her på Rognan, så jeg ga la godt merke til denne personen, forklarer vitnet.

Vedkommende har et leilighetskompleks liggende i havna på Rognan. Denne mandagen er det fotballkamper på tv.

Så ham flere ganger

– Jeg og noen kompiser ser på Bodø/Glimt. Mellom to kamper reiser jeg meg opp og ser fra vinduet og utover havna. Da ser jeg samme person komme gående på veien og ned mot fjæra med den samme oppakningen, forteller vitnet.

– Hva er klokken da?

– Sånn omtrent 20 på kvelden. Jeg registrerer at det er en del aktivitet på kaien i forbindelse med lasting av fiberkabler fra den lokale kabelfabrikken her på Rognan, forteller vitnet.

– Hva tenker du da?

– Jeg tenkte at han skulle sikkert jobbe hos den lokale båtbyggeren som ofte tar imot praktikanter, forklarer han.

Rundt klokken 21 ser han på nytt ut av vinduet. Da ser han personen igjen i samme område.

– Denne gangen har han ikke oppakningen med seg i det han går i retning mot fjæra igjen, forklarer han.

Når han får høre om den savnede Arjen Kamphuis ti dager senere, tar han kontakt med politiet i Bodø for å fortelle om sine observasjoner og blir innkalt til avhør.

Sikker på at det var ham

11. september finner en fritidsfisker en tom kajakk og det som trolig er id-papirene til Kamphuis i sjøen ved fjellet Kvænflåget i Skjerstadfjorden.