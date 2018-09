Det har vært en usedvanlig varm sommer, men den har også vært preget av uvanlig mange drukningsulykker.

Så langt i år har 77 mennesker omkommet som følge av drukning.

Reddet fireåring

Kristoffer Berglund (15) havnet i en dramatisk situasjon da han badet med vennene sine i Mo i Rana i sommer.

– Mens vi bader i elva, så er det en kompis av meg som ser at det ligger en unge på bunnen, men han tenker ikke over det. Han tenker at det er noen som leker. Men så går vi sakte forbi, og ser at han ikke rører seg, forteller Kristoffer på God morgen Norge.

HELT: Kristoffer (15) synes det er rart å tenke på at han har reddet liv. Foto: Privat

Det er en fire år gammel gutt som ligger på bunnen, og Kristoffer reagerer raskt.

– Jeg tenkte ikke så mye, bare gikk under og hentet han opp. Og så løp jeg opp på land og ropte etter hjelp. Og da strømmet det masse voksne til, og moren kom, fortsetter Kristoffer.

Det ble startet livredning på land, og til slutt begynte gutten å hoste og skrike. Kristoffer synes det er vanskelig å forstå at han har vært med på å redde et barn.

– Han var helt blå i ansiktet da jeg fikk ham opp. Det var ekkelt å se, forteller han.

Stupeulykke

Brødrene Philip (12) og Alexander Brackenbury (14) har også opplevd en dramatisk hendelse i sommer.

ULYKKESSTED: Det var ved dette stupetårnet det gikk galt for Alexander. Foto: Privat

Guttene hadde reist til Olavsberget i Porsgrunn for å bade.

– Vi hoppet og gjorde triks fra stupetårnet der, forteller Philip.

– Alexander skulle prøve på dobbel «front-flip». Han overroterte, fikk mageplask og slo ansiktet. Så lå han bevisstløs og fløt med ansiktet ned, sier Philip.

Philip skjønte at trikset hadde gått veldig galt. Han hoppet uti og fikk snudd broren. Etterhvert kom det flere og hjalp til med å få ham på land.

Alexander våknet og fikk heldigvis ingen varige skader. Han husker imidlertid svært lite fra hendelsen.

– Jeg husker bare at jeg løp ut fra kanten av stupebrettet, og så at jeg våknet på sykehuset fire timer senere, sier Alexander.

– Det er bra at han reagerte så fort og gjorde alt riktig. Jeg er veldig takknemlig, sier Alexander til lillebror Philip.

TAKKNEMLIG: Alexander er glad for at Philip reagerte så raskt. Foto: Privat

Flere dødsfall på sjøen enn i trafikken

Generalsekretær i Redningsselskapet Rikke Lind er ikke i tvil om at denne sommeren har vært helt spesiell.

– Baksiden av medaljen med en så flott sommer, er rekordmange drukningsulykker. 77 mennesker har omkommet så langt i år. Det er veldig mange år siden vi har hatt så høye tall. Til sammenligning har det omkommet 63 mennesker i trafikken, forteller Lind i God morgen Norge.

– 2018 ser ut til å bli det første året hvor flere omkommer av drukning enn trafikkulykker.

Lind er tydelig på at det må tas grep for å få ned drukningstallene.

– Vi har hatt mange år med veldig høy innsats på trafikksikkerhet, særlig rettet mot barn og unge, og det viser seg i at tallene går ned. Vi må gjøre det samme på sjøen, understreker Lind.