– Norske bilimportører framstår som handlingslammede når de ikke greier å sørge for nok biler til å dekke elbiletterspørselen i Norge.

Det var budskapet i et utslipp fra NAF denne uken. De fikk kjapt motbør.

– Vi kjemper hver dag for å få nok elbiler ut til kundene våre, svarte Bertel O. Steen som importerer hele åtte bilmerker til Norge.

Inger Elisabeth Sagedal, leder for politikk og samfunn i Bertel O. Steen utdyper det slik:

Ikke tøffe nok?

– Vi forstår frustrasjonen NAF peker på, men utsagnet baserer seg på manglende kunnskap om forholdene mellom importør og fabrikk.

NAF argumenterer på sin side for at importørene må ta en stor del av skylden for at det nå er ventelister på en rekke elbiler:

– Enten har de undervurdert veksten i markedet, eller så har de ikke vært tøffe nok i forhandlingene med de europeiske produsentene. Begge deler er like uakseptable. Ventelister på opptil to år må bli historie, mener NAF.

Flere problemer

Sagedal i Bertel O. Steen svarer slik:

– Norges nybilsalg utgjør 0,2 prosent av verdens nybilsalg og det sier seg selv at det er vanskelig for oss å rope med kraftig nok stemme. Når det er sagt, har Norges særstilling på elbil gitt oss en mye sterkere posisjon enn vi ellers ville ha hatt. Den utnytter vi til fulle, presiserer hun.

Problemene med å få stor nok tilførsel av elbiler skyldes ifølge Bertel O. Steen dette:

Elbiler er fortsatt dyrere å produsere enn fossilbiler

Produksjonskapasiteten på batterier er ikke god nok

Råvarestoff som litium som brukes i batteriene er et knapphetsgode

Norge er ennå ikke implementert i EUs 95-gramsmål

Det innføres elbil-insentiver i europeiske land som Frankrike, Tyskland, Sverige og Danmark. Dermed øker etterspørselen og det er flere land å fordele elbilene på.

Elektriske I-Pace vil mangedoble Jaguar-salget i Norge i år. De første kundene får bilene sine i disse dager. Bestiller du nå, er leveringstiden andre kvartal neste år.

NAF ute på viddene

Broom-redaktør Knut Skogstad følger den norske bilbransjen tett. Han synes debatten er interessant:

Broom-redaktør Knut Skogstad synes NAF er ute på viddene med sitt utspill rundt elbil-ventelistene.

– Dette er et tema som angår svært mange bilkjøpere, i en tid der det er mye usikkerhet i markedet. Men her synes jeg NAF er ute på viddene når de skylder på norske importører. Importørene lever tross alt av å selge biler, og helst så mange som mulig. Da må NAF heller gå på de bilprodusentene som ikke klarer, eller ønsker, å produsere nok elbiler til å dekke etterspørselen, sier Skogstad.

Også han understreker at Norge er et svært lite bilmarked i verdensmålestokk.

– Da blir det veldig naivt å tro at bilprodusentene bryr seg særlig om det er to måneder, eller to års, ventetid på en elbil her til lands. De legger strategier og planer uavhengig av det. At Norge så langt har vært et utstillingsvindu for elbiler er både flott og hyggelig. Det har også i flere tilfeller gitt oss særbehandling. Men når det begynner å løsne også i andre markeder, kan vi ikke regne med at det vil fortsette. Vi i Norge er svært langt framme på elbiler. I andre land er dette helt i startgropa. Jeg tror det kommer til å ta mange år før dette markedet er i balanse, sier Skogstad.

SLIK ER VENTETIDEN Hvordan er situasjonen for elbilene som har lengst leveringstid i Norge? NAF har laget denne oversikten: Jaguar i-Pace: ca 1.750 personer står på venteliste, og det er disse som får bilene sine først. 1.500 biler er bekreftet til Norge i løpet av 2018 og 2019. Når det åpnes for salg igjen er ikke kjent.

Hyundai Kona Electric: ca 7.000 personer står på venteliste, og disse får utlevert bil i perioden august 2018 frem til 2020. Da åpnes det (trolig) for salg igjen.

Audi e-tron quattro: ca 5.000 personer står på venteliste. Bilen leveres ut i perioden januar 2019 og utover. Audi lover rask utlevering, men sier ikke noe om hvor mange biler de tildeles fra fabrikken eller når det åpnes for salg igjen.

Kia Niro electric: ca 2.500 personer på venteliste. Ingen konkrete uttalelser om antall biler som kommer til Norge utover at de leveres fra begynnelsen av 2019. Ukjent når det åpnes for salg igjen.

Tesla Model 3: Lover utlevering fra begynnelsen av 2019. Utover det er det lite info fra produsenten om hvor mange biler eller når det åpnes for vanlig salg.

Mercedes EQC electric: kommer ikke på markedet før mot slutten av 2019. Da også med levering til de som står på venteliste. Per i dag er det 2000 stykker. PS: NAF har ikke med Opel Ampera-e i denne oversikten. Her har det vært betydelige leveringsproblemer over lang tid. Situasjonen ble til slutt så vanskelig at importøren ba forhandlerne ikke skrive nye kontrakter på bilen.

