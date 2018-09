– Jeg er glad for å få sjansen

– Jeg er en annerledes figur i en ganske så normal verden, sier Jonas Philipe Svendsen (25) i «Alle i arbeid!» på TV 2.

Da han var 16 år gammel, fikk han diagnosen Asperger syndrom. I en alder av 23 år ble han uføretrygdet, men ønsker å finne seg noe å gjøre.

– Det er slitsomt å være uten jobb. Jeg føler meg unyttig. En jobb ville forbedret livet mitt i ganske høy grad, sier han.

Har fått jobb

I «Alle i arbeid» ser vi at han får prøve seg som publikumsansvarlig for innspillingen av «Barnas valgshow», men at lange produksjonsdager ikke var noe for ham.

Han var også innom Fontenehuset i Asker en kort periode.

– Nå har jeg fått jobb på Kulturhuset på Kolbotn. Hver tirsdag og torsdag jobber jeg med å rigge opp ting og gjøre litt diverse i kulissene, smiler han fornøyd til TV 2.

I tillegg jobber han med sin store lidenskap; musikk.

– Jeg lager musikk som frilanser, hovedsakelig russemusikk under navnet SkumpaJonas eller Barnis & SkumpaJonas. Jeg lager også musikkvideoer til ulike aktører som trenger audio spectrum-videoer, forteller han.

Drømmen er «Idol»

Drømmen er fortsatt å jobbe innen media.

– Planene mine er å jobbe med det jeg gjør nå, men drømmen er og bli programleder engang i tiden, sier han ubeskjedent, og nevner «God kveld Norge», «Senkveld» og «Idol» som programmer han kunne tenke seg å lede.

– «Idol» hadde vært magisk, ler han.

Svendsen har også bred erfaring som statist i en rekke kjente norske TV-serier og TV-show, en hobby han gjerne vil fortsette med.

– Å se seg selv på TV-skjermen blir man egentlig aldri vant til, så jeg kommer nok til og være litt smånervøs for tilbakemeldingene etter «Alle i arbeid!», hevder han.

På spørsmål om han har lært noe gjennom deltakelsen i «Alle i arbeid!», svarer han engasjert.

– Jeg har lært mye i etterkant av programmet om hvordan situasjonen er i samfunnet. Svært få av oss med Aspergers syndrom er i arbeid. Selv har jeg nylig fått jobb etter mange år uten, og jeg er glad for å ha fått sjansen, avslutter han.

Elsker bruksanvisninger

I «Alle i arbeid!» møter vi også Silje Sveen (23). Hun fikk diagnosen Asperger syndrom da hun var åtte år gammel. Hun har også en kronisk angstlidelse som tilleggsdiagnose.

– Jeg liker å ha orden på ting. Jeg liker å følge klare instrukser og bruksanvisninger. Jeg koser meg jo nesten når jeg monterer Ikea-møbler, ler hun.

Målet med deltakelsen i «Alle i arbeid!» var å få seg litt arbeidserfaring. Det fikk hun gjennom et engasjement hos Clas Ohlson.