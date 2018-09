Hvordan Martine Lunde ser ut blir hyppig diskutert i sosiale medier.

Et eksempel på dette er den anonyme Jodel-posten nedenfor:

«Det er ikke rart at Martine Lunde ikke klarer flørting og mimikk med fjeset fullt av botox.»

Lunde pleier ikke å ta seg tid til å kommentere slike rykter, men denne gangen svarte hun i løpet av få minutter.

Medisinske grunner

Oslo-jenta sier at hun velger å ikke bry seg, fordi hun selv vet sannheten.

–Jeg har tatt Botox før, men det har vært av medisinske grunner. Det har uansett gått ut, i og med at det snart er ett år siden jeg gjorde det sist, sier hun til TV 2.

Den tidligere Paradise Hotel-vinneren har fått lovord fra dommerne i Skal vi danse etter sine første opptredener.

Hun og kjæresten Aleksander Sæterstøl er begge med i årets sesong.

Paret har fått mye oppmerksomhet rundt deltagelsen, og med dette har det også fulgt endel ryktespredning.

SVARTE RASKT: Det var ikke lenge etter at Jodel-posten var publisert at bloggeren satt den anonyme personen på plass. Foto: Instagram

– Jeg synes at folk kan spørre meg før de slenger ut ting som ikke stemmer på nett. Jeg ler egentlig bare av ting som det der, svarer hun.

Håper ikke folk stoler på Jodel

– Nå er ikke det at jeg ikke kan bevege ansiktet på grunn av Botox det verste jeg har lest om meg selv. Jeg har sett verre rykter om meg enn det. Jeg håper ikke at folk stoler på alt som står på Jodel. Det er mye falske rykter, og jeg tipper 99 prosent av det som står på Jodel om folk ikke stemmer.

Hun sier at Botox-kommentarene ikke har såret henne, men at hun kan bli frustrert når hun leser usannheter om seg selv på rykteappen.

– Det står for det meste fine ting om meg på Jodel, og det setter jeg stor pris på, avslutter Instagram-dronningen med over 211.000 følgere på bildedelingsappen.