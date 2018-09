​I løpet av torsdagen ble alle ansatte hos Ica Försäkring informert om sjefens kjønnsendring, melder Expressen.

Det er i en reportasje i svenske Di Weekend at Caroline Farberger tar det historiske skrittet og går åpent ut med endringen. Som toppsjef i svensk næringsliv forteller hun åpent om sin sin kjønnsendring fra mann til kvinne.

– Å åpne seg på denne måten er fantastisk for en person som meg, sier Caroline Farberger til Di Weekend.

– Det var det eneste alternativet

– Jeg har visst hele livet at noe ikke har vært helt rett, men det er først for et år siden jeg kom til full innsikt om hva det var, sier Farberger til den svenske avisen Fri Köpenskap.

– Det kan fremstå som en tøff beslutning, men det var det eneste alternativet, sier hun videre.

Farberger forteller at hun kun har blitt møtt med respekt og oppmuntring.

– Når det kommer til så personlige ting som selve identiteten, spiller ikke posisjon noen rolle. Jeg kjente at jeg var tvunget til å leve livet mitt som den jeg er, uansett hvilke konsekvenser det skulle få for ulike deler av mitt liv. Jeg er lykkelig som kan konstatere at jeg kan fortsette livet med alt i behold fra mitt gamle liv, sier Farberger i intervjuet med Fri Köpenskap.

Ledet på rett vei av kona

Til Di Weekend forteller Caroline hvordan kona Ylva ledet henne på sporet til hva som var feil.

– Ylva så hvordan jeg led uten å forstå hvorfor. Til slutt spurte hun rett ut: Kan det være slik at du vil være kvinne?

Den medisinske behandlingen er i gang, og Farberger får full støtte fra kona.

– Ylva og jeg elsker hverandre inderlig. Vi kommer til å fortsette og leve sammen som gifte, forteller Farberger, som også har tre barn.

– Viktig med åpenhet

Leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI), Ingvild Endestad, synes det er veldig positivt at Farberger står fram.

Leder i FRI, Ingvild Endestad, er glad for at Farberger står fram. Foto: FRI

– Åpenhet i en bedrift er ekstremt viktig, og særlig fra ledelsen. Det sender et signal til de ansatte om at det er lov å være seg selv, sier Endestad til TV 2.

Hun forteller at hun ikke kjenner til åpne transpersoner i lignende stillinger i Norge.

– Undersøkelser viser at folk er mer skeptiske til transpersoner enn homofile. Derfor kan det være vanskeligere å stå fram, forteller Endestad.

Hun håper saken kan ha en signaleffekt.

– Det er kjempebra å høre at hun kun har fått positiv respons. Kanskje flere får mot til å gjøre det samme, også i Norge, avslutter lederen i FRI.