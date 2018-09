I mandagens episode av Jakten på kjærligheten er det klart for årets gruppedate for bøndene.

På gruppedaten til Gudrun er det seks staute karer og i kveldens program skal de få tilbringe en hel dag sammen med Snåsa-bonden.

–Pågangsmot og lærevillig

Jakten-Gudrun utfordrer frierne sine til å lage en matrett under gruppedaten. Alle har nevnt en felles matinteresse i brevet, og derfor utfordrer hun gutta til å lage en matrett.

– For meg er det viktig at en mann tar sin del av ansvaret på kjøkkenet, siden jeg ikke har planer om å bruke all min tid over grytene. Man skal bruke mye tid på å spise i løpet av livet, og om han har et naturtalent til å lage fantastisk mat, så er det et stort pluss. Dersom han ikke vet fram og bak på en reke eller vet hva en avokado er, så er det greit å få klarhet i det tidlig. Men har han pågangsmot og er lærevillig, så kan det justere på inntrykket, sier Gudrun til TV 2.

Rekesmørbrød

Noen av gutta syntes det var en vanskelig oppgave, mens andre hadde en klar fordel med kokk som yrke. Kreativiteten var varierende, syntes Gunhild.

– Tydelig at mange hadde kjennskap til rekesmørbrød, men dersom man faktisk vil imponere, så må man nok være litt mer kreativ. Så totalt sett synes jeg litt for mange la seg på en trygg linje, forteller hun.

Romantikk på kjøkkenet

Gudrun synes kjøkkenet er et perfekt sted for å være romantisk, og kan godt tenke seg å finne en mann som liker en flørt.

– Å lage mat sammen er en fin mulighet til å kose seg og være litt romantisk før maten er ferdig. I tillegg kan det være et bra sted å jobbe med kommunikasjon og samarbeid i liten skala, avslutter Gudrun.

