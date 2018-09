Etter stadig kaldere dager siste tiden, der mange har vært på loft og i kjeller for å lete fram tykkere jakker, kommer nå meteorologen med en gladmelding.

– Tirsdag blir det sommertemperatur i store deler av landet. Det kan komme opp i 20 grader både på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Innenlands blir det enda varmere, kanskje over 20 grader, sier meteorolog Lillian Bergheim hos StormGeo til TV 2.

Vestlendingene må passe på å nyte finværet midt på dagen i morgen, da det blir ganske så kortvarig i denne landsdelen.

Siste gang for i år

Meteorologen opplyser at tirsdag vil starte med litt regn på Vestlandet, før det blir varmt og fint midt på dagen. Men til kvelden igjen må folket lengst vest på ny finne fram oljehyren.

– Dette er trolig siste gang for i år at vi får rundt 20 grader på Vestlandet. Så her er bare å nyte, sier Bergheim.

Det fine høstværet vil holde seg lenger på Østlandet, som meteorologen omtaler som værvinner i starten av denne uken. Her kan vi vente oss fine dager både tirsdag og onsdag, mens det trolig vil bli noe regn torsdag.

Rester av orkanen

Etter den sommervarme tirsdagen kan befolkningen i deler av landet gjøre seg klar for en skikkelig høststorm. Da vil restene etter den tropisk orkanen «Helene» treffe Vestlandet, Midt-Norge og Trøndelag.

– Her kommer vinden til å øke på ganske så godt langs kysten. Det vil bli sør vestlig liten stiv kuling på kysten på Vestlandet og i fjellet, mens det ventes liten kuling langs kysten til Østlandet tirsdag kveld, sier Bergheim.

Dette lavtrykket er restene etter «Helene», som trekker inn i Norskehavet i løpet av onsdagen.

Restene etter denne orkanen er ikke så sterk i seg selv, men i følge meteorologen blir det litt kaotisk værmessig når disse restene blander seg med mange andre små lavtrykk.

– Disse faktorene fører til at det blir grått, vått og vindfullt på Vestlandet, Midt-Norge og Trøndelag resten av uken, sier meteorologen.