Årets sommer har vært historisk hyggelig, spesielt her på Østlandet. Ekstra stas er det da å avslutte 20 varmegrader og sol bak rattet i nye BMW i8 Roadster – som fortsatt er en fersk modell i Norge.

i8 Coupé så vi derimot først i 2014. Den vakte stor oppsikt, ikke bare på grunn av det spektakulære designet, men også selve konstruksjonen. Her har BMW brukt betydelige resurser på å designe en helt ny hybridsportsbil – fra bunnen av.

I tillegg til hybrid-drivlinjen, er materialer som aluminium og karbon prioritert for å sikre lavest mulig vekt. Resultatet er en hysterisk morsom sportsbil ­– som attpåtil kan være miljøvennlig, hvis du vil det.

Men det er neppe mange i8-kunder som kjøper bilen av miljøhensyn. Strengt talt ingen, tror vi,

Les full test av i8 Coupé her.

Hva er nytt?

På vår roadtrip til Sørlandet kan vi med en gang fastslå at turen er langt unna miljøvennlig. i8 trives åpenbart best i sportmodus, og det er da bilen responderer slik du forventer av en BMW til 1,5 millioner kroner.

i8 er utvilsomt modellen som skiller seg mest ut fra sortimentet med opphav Bayern.

Den største nyheten på i8 Roadster er naturligvis at taket kan felles ned. På en bil som i8 er det nesten en åpenbaring. Det er akkurat som du slipper hele sommeren inn. Både lys, lukt og ikke minst fartsfølelsen øker.

Siden sist vi prøvekjørte i8 Coupe har BMW økt effekten noe, fra 362 hk til 374. Som cabriolet øker samtidig vekten med 60 kg – som betyr at roadsterutgaven gjør 0-100 på 4,6 sekunder. 0,2 tregere enn tvillingbroren med fastmontert tak.

Heftig BMW – det er bare èn hake

Hva er styrker og svakheter her?

For en kjøremaskin i8 er! Det merkes at BMW har brukt mye tid og penger på denne bilen. Det meste av vekten er plassert lavt mellom akslingene, noe som sikrer god balanse og forutsigbarhet langs veien.

Styrefølelsen er også presis og god, men pusher du virkelig hardt i svingene, merkes det at den relativt beskjedne dekkdimensjonen (215/45) kan fremprovosere lett understyring.

Førermiljøet innehar helt klart BMW sitt velkjente DNA. Her er det rett og slett lite å sette fingeren på.

Å supplere fantastiske kjøreegenskaper med et såpass sprekt design, gjør i8 til en skikkelig moroklump. Det er ingen tvil om at dette er en bil for entusiaster, med sans for innovativ teknologi og et futurisk design.

Brede og lave linjer gir aggressiviteten i8 trenger.

Et lite skår i gleden er imidlertid lyden. Det er begrenset hvor mye råskap man kan presse ut av en 3-sylindret motor på 1,5 liter. Derfor har BMW valgt å jukse litt, i form av ekstra dype toner levert fra høyttalerne i bilen. Isolert sett låter det ganske tøft, men det blir allikevel ikke så ekte og genuint – som for eksempel lyden M4 leverer fra seg.

Plass er naturligvis ikke bilens sterkeste side heller. Bagasjerommet er kun 88 liter, og baksetene man finner i coupéutgaven er fjernt slik at stofftaket har et sted å oppholde seg.

Fred er først i Norge – se hva han har gjort nå

Hva koster den?

BMW i8 er en dyr bil. Og det til tross for at den kommer gunstig gjennom det norske avgiftssystemet. Startprisen er 1,3 millioner, mens testbilen ender på drøyt 1,5. Det er faktisk omtrent det samme som bilen koster i Tyskland.

Det understreker igjen at i8 er en kostbar bil å produsere.

i8 får den relativt rampete M2-en til å se nokså uskyldig ut...

Hvem er konkurrentene?

På grunn av den ladbare drivlinjen har i8 egentlig ingen direkte konkurrenter. Både Audi R8 spyder og Mercedes-AMG GT C Roadster stiller på mange måter i en annen liga sammenlignet med Bimmeren.

Men når det kommer til utseende kan i8 sammenlignes med langt dyrere biler.

Vår test av BMW i8: Får Teslaen din til å se ut som telefonkiosk

Vil naboen bli imponert?

Hvis du ikke oppdager i8 Roadster langs veien bør du antagelig ikke kjøre bil. Et hvert menneske med lovlig syn og et etablert følelsesliv, vil se bilen med store og entusiastiske øyne.

Taket foldes enkelt opp og ned ved hjelp av en knapp, og det kan gjøres inntil 50 km/t.

Den lave og brede fremtoningen, kombinert med krasse linjer, er virkelig et deilig syn. Det er altså ingen tvil om at BMW har satset og lykkes med designet her. Om naboen blir imponert? Det er det stor sjans for.

Broom mener:

Det er imponerende hvordan BMW har løst samspillet mellom elmotoren og den fossile kruttønna. De samarbeider veldig bra, og du føler helt klart på sportsbilytelsene.

Pluss er det også at bilen kan kjøres på ren el. Faktisk opptil 53 kilometer, noe som kan komme godt med i kø ut av byen. Er du flink til å lade og dropper sportmodus, kan dessuten forbruket krype ned mot 0,2 liter/mil – i følge produsenten. Spørsmålet er bare om det lar seg gjøre… Vi klarte det ikke i testperioden.

Hekken er partiet vi liker minst på eksteriøret. Her blir det nesten for mange designelementer.

i8 Roadster er på mange måter en åpenbaring. En allerede kjøreglad bil blir enda morsommere, når du slipper naturen såpass tett innpå.

Det er kombinasjonen av teknologi, kjøreegenskaper og design som gjør i8 til en bil vi mildt sagt er begeistret over. Så får vi bare håpe at årets sommer kan kopieres neste år. Det er da i8 Roadster skinner på sitt beste.

Her tester vi nye BMW M5

Hva mener eierne?

Det er foreløpig ingen i8-eiere som har postet en vurdering i Brooms bilguide. Eier du en – kan du fortelle om bilen din her.

Visste du at?

– Toppfarten i elektrisk modus er begrenset til 120 km/t.

– Hele kupeen er bygget i karbonfiber

– Som i8-eier er du automatisk medlem av BMW i Pure Impulse Experience – et program med eksklusive tilbud og kjøreopplevelser verden rundt.

BMW i8 Roadster Motor: 1,5-liter R3 + el Effekt samlet: 374 hk / 570 Nm 0-100 km/t: 4,6 sek. Toppfart: 250 km/t Bagasjerom: 88 liter Vekt: 1.670 kg Lengde x bredde x høyde: 468 x 194 x129 Pris: Fra 1.364.400 kroner Pris testbil: 1.528.500 kroner

Tidenes raskeste BMW utsolgt i Norge på et blunk!

​