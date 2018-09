– Jeg tror intensjonen her er god, alkohol hører ikke sammen med barn og idrett, sier far og trener Steffan Ludvigsen.

Han stusset riktignok litt da de nye retningslinjene for trenere for alderbestemte lag ble sendt ut til idrettslaget fra Nesodden kommune.

Retningslinjene sier blant annet at alkohol ikke skal brukes av trenere: «48 timer i forkant av alle kamper. Barn og ungdom skal slippe å oppleve at det «lukter fyll» rundt seg.»

– Jeg tenker jo at det virker litt spesielt å forby voksne å ta seg et glass vin to dager før en håndballkamp. Piloter og helsepersonell må jo for eksempel drøye 8 timer, så det virker litt i overkant, sier Ludvigsen.

Positive reaksjoner

Fagsjef for kultur og idrett i Nesodden kommune, Martin Lundquist, forteller at de ønsker å fokusere på at barn og alkohol ikke hører sammen.

– Vi har egentlig bare fått positive reaksjoner på disse retningslinjene. Hovedbudskapet her er viktig, alkohol og idrett hører ikke sammen. Vi tok kanskje litt i når vi sa 48 timer, men det er budskapet her som er viktig. Barn og ungdommer skal ikke måtte forholde seg til alkohol ved idrettsarrangementer. Trenere og ledere er rollemodeller, og skal sette standarden, sier Lundquist.

Steffan Ludvigsen er far og håndballtrener for Jenter 13. Foto: Privat

Retningslinjene er sendt ut til et tyvetalls idrettslag på Nesodden. De er ikke juridisk bindene og kommunen har i utgangspunktet ikke noen mulighet til å følge opp, men det er opp til hver enkelt å følge retningslinjene.

– Nesodden kommune jobber aktivt med rus og forebygging, og dette er et ledd i dette. Disse retningslinjene er jo ikke juridisk bindende, og de bygger på mye av det foreldre selv ønsker. Men dette er jo i bunn og grunn opp til hver enkelt å følge, sier Lindquist.

I tillegg til 48-timersregelen sier retningslinjene at alkohol og rusmidler ikke under noen omstendigheter skal benyttes av ledere eller spillere når de aktivt representeres klubben sin. Det vil si totalforbud mot bruk av alkohol på kamper, i garderoben etter kamp og på andre arrangementer i regi av idrettslaget.

Nulltoleranse

Ludvigsen, som er håndballtrener for Jenter 13 på Nesodden, tror de fleste uansett skjønner at alkohol og idrett ikke hører sammen og at man ikke trenger et regelverk fra kommunen for å håndheve det.

– I stor grad er vi foreldre som frivillig bruker fritiden vår på ungene våre. Jeg tror de fleste skjønner at alkohol og barn ikke hører sammen, og at dette er en unødvendig inngripen. Jeg skjønner intensjonen, men regelverket blir litt komisk når man skal dra det så langt, sier Ludvigsen.

Fagsjefen på Nesodden håper de nye retningslinjene vil gi et økt fokus på denne tematikken.

– Dette handler om holdninger, og det er viktig å sette fokus på. Jeg skjønner jo at noen kan reagere på dette, men det viktigste er at man selv tenker over dette. Vi ønsker en nulltoleranse på bruk av alkohol i idretten, avslutter Lundquist.