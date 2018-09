Fem kamper. Fem mål. Toppscorer i Premier League.

Sesongstarten kunne ikke vært bedre for Eden Hazard (27) og Chelsea.

Den belgiske ballvirtuosen har glitret under Maurizio Sarris ledelse og virker å være i tipp topp form etter en kort sesongoppkjøring i kjølvannet av VM-bronsen i sommer.

– Han kan score 40 mål

For etter en rolig innkjøring med innhopp i sesongens to første kamper - hvor Hazard for øvrig leverte to målgivende pasninger - har han scoret fem mål og dominert i de tre kampene han har spilt fra start.

Ser vi omsider at Hazard skal ta det siste steget opp til den ypperste verdenseliten? Han er i alle fall ikke langt unna, mener Sarri.

– Jeg tenkte at han var en av de beste spillerne i Europa, men nå kan det hende at jeg har endret mening. Han er kanskje den beste, sa italieneren etter 4-1-seieren og Hazards hat trick mot Cardiff.

Sarri sier at han tror Hazard kan bli Europas beste spiller i løpet av de neste to årene, men da må Chelseas nummer 10 forbedre seg enda mer. Klarer han å bruke mindre krefter og komme seg nærmere motstanderens mål, tror Sarri at man virkelig kan få se noe stort fra Hazard.

– Vi har snakket, og jeg fortalte ham at han kan score 40 mål. Han må forbedre noen ting, men han kan gjøre det, sier Sarri ifølge Sky Sports.

Stamsø-Møller: – Må levere mer stabilt

Skulle Hazard klare å score så mye som 40 mål denne sesongen i alle turneringer, vil han med stor sannsynlighet være blant favorittene til å stå igjen med gullstøvelen i Premier League. Forrige sesong ble Mohamed Salah toppscorer i ligaen med 32 fulltreffere.

– Han har vært så god før, men det har kommet i rykk og napp. Men det er vanskelig å si bastant at han er på sitt beste nå. Kan han stabilisere seg på nivået han har inne, så er han lett blant de fem beste i verden. Og han er i en fin alder, så kommer det an på sult og fysikk, men han er en potensiell vinner av Gullballen, sier TV 2s fotballekspert og kommentator Simen Stamsø-Møller.

Og hva med Hazard selv. Mener han at han er på sitt beste nivå så langt i karrieren?

– Kanskje. Fordi jeg scorer mål. Det er fordi. Vi har bare spilt fem kamper, men jeg har scoret fem mål. For å være ærlig har jeg god selvtillit. Jeg er 27 år. Jeg mener at jeg er en god spiller. Vil jeg være på toppen, må jeg forbedre meg, sa Hazard til Chelsea TV i helgen.

Stamsø-Møller tror Sarris spådom om 40 scoringer er noe ambisiøs, og peker særlig på Hazards manglende evne til å levere på et stabilt verdensklassenivå gjennom en hel sesong. På det meste har Hazard scoret 16 mål i én Premier League-sesong.