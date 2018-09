Den norske bilparken har blitt noen hakk morsommere etter at Ford her hjemme begynte å ta inn siste generasjon Mustang for fire år siden.

Bilen har hatt pene salgstall og vekker oppsikt overalt hvor den kommer.

Så har da også Ford hatt stor suksess med denne Mustangen. De har lykkes med å ta med mange av de klassiske Mustang-verdiene, og putte dem inn i en ny og moderne bil. Ikke minst har designet fått mye skryt.

Fire år er en god stund for en bilmodell. Derfor har Mustang fått en facelift i år, nå har vi kjørt den nye utgaven.

Hva er nytt?

"Never change a winning team?". Den gamle fotballklisjeen gjelder også i bilverdenen. Men her er det på mange måter fasiten at en bil må oppgraderes i løpet av levetiden, for å gjøre den litt ny og forhåpentligvis mer attraktiv for kjøperne.

Dermed har Ford gjort det, selv om en så klassisk modell som Mustang kanskje ikke hadde trengt det.

Rent konkret handler det om litt endret design. Fronten er lavere og har fått litt spissere lykter. Innvendig er det endel nye materialer. Og så har motoren i denne utgaven faktisk fått litt færre hestekrefter, til gjengjeld høyere dreiemoment. Dessuten er det mer utstyr på plass, det viktigste er aktive sikkerhetssystemer.

Det siste er naturligvis verdifullt, resten (minus designet) kunne de egentlig tatt uten å kalle det facelift.

Kjøremessig opplever vi den som litt mer lettbeint nå. Det er akkurat som det er noe mindre motstand i drivverket, enn tidligere. Men her snakker vi små nyanser.

Granada med V8: Denne har du kanskje ikke hørt om?

Klassiske linjer, Ford traff virkelig blinken med denne Mustang-generasjonen.

Hva koster den?

Mustang er en av bilene de ansatte i Finansdepartementet bør ta en skål for på hvert julebord. For her er det dessverre (eller heldigvis for noen) skikkelig avgiftsbonanza. Det som egentlig er en ganske billig bil, ender på 804.000 kroner i Norge. Med litt ekstrautstyr på plass, ender testbilen på 853.000 kroner.

Hvorfor så mye avgifter? Mustang er tung og den har ikke minst et C02-utslipp på 205 gram/km. Flere større familiebiler nærmer seg seg nå halvparten av dette utslippet. Mustang blir hardt straffet på dette området.

2,3-liters, firesylindret motor under panseret, mange Mustang-elskere skulle nok heller sett at det var en V8-er her.

Hvem er konkurrentene:

Egentlig har ikke Mustang noen reelle konkurrenter. I det norske markedet er den langt på vei i en klasse for seg.

Joda, du finner selvfølgelig biler fra Audi. BMW, Mercedes og Porsche som gjør mye av det samme, men de gjør det på en ganske annen måte. Mustang er old school og mye mer kompromissløs enn premium-konkurrentene. Noen vil helt sikkert oppleve kjøreegenskapene som litt primitive. Det er de for så vidt også, men det er mye av poenget. Her skal du KJØRE bil, ha det moro på hver tur.

Vil naboen bli imponert:

Forrige gang vi testet Mustang var den knall lyseblå. Den bilen vakte virkelig oppsikt! Denne er mørkeblå (eller Kona Blue som Ford kaller den) og er mer diskret.

Likevel blir den lagt merke til. Tommel opp fra andre sjåfører ute i trafikken er absolutt ikke uvanlig. Som vi har vært inne på før: Mustang har noe folkelig ved seg, som appellerer til kjennerne og som ikke gir deg noen snobbe-stempel. Der mange naboer sikkert blir misunnelige hvis du liner opp en bil i denne prisklassen på gårdsplassen, blir Mustangen reddet av folkelighet og entusiastfaktor.

Når du åpner dørene får du en overraskelse

Fronten har blitt både litt lavere og litt sintere. Men du skal ha bra greie på Mustang for å legge merke til det.

Broom mener:

Som du kanskje har skjønt: Denne faceliften føler vi Ford har tatt ut fra ren pliktfølelse. Den var ikke nødvendig, og den gjør heller ikke stor forskjell.

Med et så sterkt design i utgangspunktet, er det lett å tenke at endringer mer roter til utgangspunktet, enn at det forbedrer det. Litt den følelsen sitter vi også igjen med her, selv om det er snakk om forsiktige grep. Du skal ha veldig god greie på Mustang for å legge tydelig merke til de utvendinge endringene.

Innvendig har det også skjedd litt. Ford har tydeligvis ønsket å svare på kritikk som går på at Mustang-interiøret har sett billig ut. Det har kommet til noen nye materialer som løfter inntrykket litt, men samtidig gjør det noe mer rotete.

Når det er sagt: Dette er en bil breddfull av godfølelse. Den er morsom å kjøre og har fint kraftoverskudd, selv med firesylindret 2,3-liter. V8-er under panseret gjør den naturligvis enda grommere, men da må du legge på minst 350.000 kroner til. Da kan du jo for eksempel heller kjøpe en helt grei bruktbil, og la Mustangen stå i garasjen når det er regn og ruskevær.

Hva mener eierne?

Eier du en Mustang? Da håper vi du vil fortelle hva du mener om den, i Brooms bruktbilguide. Klikk for for å komme til den:

Kul bil, men ikke så lett å skjønne hvem som skal kjøpe den

Det er plass til to i baksetet, men de bør ikke være altfor store av vekst. Her er det trangt!

Visste du at:

– Mustang er ikke noen liten bil, men plassen i baksetet er overraskende snau. Det er lite plass til beina, og er du over 1,80 meter høy, stanger hodet rett i taket. Her har designet fått trumfe praktiske hensyn. Det liker vi!

– Speedometeret oppgir ”Ground speed” og turtelleren ”Revolutions per minute”. Joda, noen hos Ford har fått lov til å leke seg litt her.

– Automatkassa i Mustang har hele ti gir. Denne er utviklet i kompaniskap med erkerival General Motors (GM).

Klarer du å gjette hva den koster i Sverige? Her får du svaret

Ford Mustang holder koken etter fire år på markedet. Det er slett ikke tilfeldig at dette er verdens mest solgte sportsbil. FORD MUSTANG Modell: 2,3 Ecoboost Fastback Motor: 2,3-liter bensin Effekt: 290 hk / 440 Nm 0-100 km/t: 5,7 sek Toppfart: 233 km/t Forbruk: 0,92 liter/mil Lenge/bredde/høyde: 4,78 - 1,91 - 1,38 meter Vekt: 1.617 kg Bagasjerom: 408 liter Pris: Fra 804.000 kroner Pris testbil: 853.000 kroner

Se video: Denne taxien har blitt verdenskjent

​