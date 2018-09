I statsbudsjettet for 2019 vil bevilgningene til slike behandlingstiltak i fengsel økes med 19 millioner kroner.

Det bekrefter Helse- og omsorgsdepartementet til TV 2.

– Vi må gjøre det vi kan for å forebygge overgrep. En måte å gjøre det på er å hjelpe mennesker som har begått overgrep til å ikke begå overgrep i fremtiden, sier helseminister Bent Høie (H).

– Fengsel skal ikke bare være oppbevaring, men også rehabilitering. For denne gruppen vil det viktigste rehabiliteringstiltaket være et virksomt behandlingstilbud, fortsetter Høie.

19 MILLIONER: Helseminister Bent Høie foreslår 19 millioner til behandlingstilbud for dømte overgripere i fengsel. Foto: Braastad, Audun/SCANPIX

De øremerkede millionene er en del av en større budsjettøkning til tiltak mot vold og overgrep. Totalt 67 millioner kroner legges til i statsbudsjettet for denne posten, skrev TV 2 mandag.

– Nå bruker vi over 800 millioner i året, og på neste års statsbudsjett skal vi bruke nesten 70 millioner mer. Da vil vi nå inn så tidlig som mulig, for å gi riktig hjelp til barna, men også å behandle dem som utfører seksuelle overgrep mot barn, uttalte barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Vil ha landsdekkende tilbud

Det har ikke tidligere blitt bevilget penger til dette tiltaket, men det har vært pilotprosjekter på behandling mellom helseforetak, Helsedirektoratet og relevante fagmiljøer, opplyser departementet.

– Når piloteringen nå er omme, mener vi det er viktig å sikre at dette tilbudet kan gis i hele landet, sier Høie.

Behandlingstilbudet til personer som er dømt for seksuelle overgrep er frivillig, og per i dag tilbys det kun enkelte innsatte med størst risiko for tilbakefall.

– Dagens tilbud er begrenset og tilbys kun ved enkelte fengsler. Den foreslåtte styrkingen på 19 millioner kroner skal dekke kostnader til etablering av et landsdekkende behandlingstilbud en bedre samordning mellom helsetjenesten og kriminalomsorgen, sier Høie.

FORNØYD: Mandag besøkte Linda Hofstad Helleland, med flere politikere, en barnehage i Oslo for å love flere millioner til tiltak mot vold og overgrep mot barn. Også kunnskapsminister Jan Tore Sanner var med. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– Viktig prioritering

Barne- og likestillingsminister Hofstad Helleland mener det er viktig å prioritere behandling av dømte overgripere for å beskytte barn.

– Det er viktig at dem som utøver vold eller seksuelle overgrep mot barn får behandling, slik at det blir satt en stopper for. Derfor velger vi å prioritere det, sier hun.

Statsbudsjettet legges frem av regjeringen 8. oktober.