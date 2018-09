Leonard (8) er avhengig av spesialundervisning – kan miste lovfestet rett til hjelp

Leonard trener på lesing med en av sine assistenter.

Ved hjelp av en datamaskin og øyebevegelser skriver han leksene sine. Den lysluggede 8-åringen med Markus- og Martinus-sveis går i 3C på Linderud skole i Oslo.

Han er én av over 50.000 barn og unge som får spesialundervisning i Norge.

– Leonard trenger litt ekstra tilrettelegging rundt det fysiske, siden han sitter i rullestol og ikke kan gå, forteller mamma Lise Udklit til TV 2.

Hun sier de har opplevd flinke folk rundt sønnen og det har gitt uttelling. Leonard får all undervisning i klasserommet og er på Aktivitetsskolen på ettermiddagene, som de andre elevene.

Vil fjerne lovfestet rett

Et ekspertutvalg, Nordahl-utvalget har utredet hvordan spesialundervisningen fungerer i Norge. Konklusjonen er nedslående. Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) er på skolebesøk i Lørenskog og oppsummerer utvalgets funn.

– Mange barn får hjelp altfor sent, og de får for dårlig hjelp. Spesialpedagogene sitter gjerne på kontor og behandler enkeltvedtak, sier Jan Tore Sanner.

Utvalget foreslår å fjerne den lovfestede retten til spesialundervisning.

Ordningen krever mange fagfolk til skriving av sakkyndige rapporter, mens barna som trenger hjelp får det av ufaglærte assistenter, konkluderer utvalget. De mener den lovfestede retten til spesialundervisning er unødvendig.

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) har lenge slått alarm om dårlig spesialundervisning, men er uenig i at den lovfestede retten skal fjernes.

– Det er viktig fordi da har foreldre og barn mulighet til å kreve en rett. Vi snakker om barnas fremtid, evnen til å ha en jobb, muligheten til å få en utdanning. Dette er veldig, veldig viktig, sier Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i FFO.

Det er ikke tilfeldig at kunnskapsministeren besøker Finstad skole i Lørenskog. I denne kommunen har de flyttet flere ressurser ut til skolene, og bruker mindre på utredninger og formelle vedtak. Det er bakgrunnen for at Sanner har invitert oss med for å se på nettopp denne skolen.

– Jeg ønsker endringer og vi jobber nå med ulike modeller så flere barn kan få tidligere hjelp og mer av kompetansen er der hvor barna er, sier Sanner.

Men han understreker at dagens system ikke blir erstattet før de finner noe som er bedre.

– Vi ser at dagens system ikke fungerer og så skjønner jeg at mange er urolige for at det blir endringer, og derfor er jeg også tydelig på at vi fjerner ingen rettigheter før vi har noe som er bedre, sier kunnskapsministeren.