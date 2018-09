Mats Zuccarello og New York Rangers har startet sesongoppkjøringen, mot det som blir 31-åringens niende sesong i verdens beste hockeyliga.

Men denne sesongen blir annerledes enn de foregående. Spesielt for den norske stjernen selv.

– Kontrakten min går ut etter sesongen, og jeg vet ikke hva som vil skje enda. Hvis ikke Rangers vil ha meg, vil noen andre ha meg. Men jeg ønsker ikke å spekulere i noe jeg ikke har oversikt over selv, sier Zuccarello til TV 2.

– Det er her jeg vil være, ellers hadde jeg bedt om å bli bytta bort. Så får vi se om klubben vil ha meg med videre, hvis ikke må jeg prøve noe nytt, legger han til.

Rykter om en eventuell overgang kan ofte være en forstyrrende faktor i oppkjøringen, men Zuccarello avviser at det er noe han tenker på.

– Det bruker jeg ikke energi på. Det eneste jeg fokuserer på er å være forberedt til sesongstart.

Lavere ambisjoner

Den kommende sesongen blir spesiell også på andre måter. Målsetningene til Rangers er annerledes enn hva Zuccarello er vandt med. For første gang siden nordmannen signerte for klubben i 2010 har de ikke ambisjoner om å kjempe i toppen, men heller fokusere på talenter og bygge for fremtiden. Allikevel er Oslo-gutten trygg på laget sitt.

– Vi skal gå inn med en innstilling om å vinne hver kamp. Vi vet at det blir tøft, og vi har et ungt lag, men hvis vi jobber hardt for hverandre er vi vanskelige å spille mot, og da kan vi overraske, sier han, og legger til:

– Uansett hvordan laget ser ut på papiret, har vi tro på at vi kan komme til et sluttspill.

Zuccarello er en av de mest rutinerte spillerne i dagens utgave av New York-laget, og spekulasjoner om at nordmannen vil ta over kapteinsbindet florerer etter at deres forrige kaptein, Ryan McDonagh, forlot Rangers til fordel for Tampa Bay Lightning.

– Det er heller ikke noe jeg styrer eller tenker på. Det får noen andre ta seg av, sier han.

Ny trener

David Quinn ble annonsert som ny hovedtrener i mai, og 51-åringen er kjent for å være god til å jobbe med unge talenter og lagbygging. Men med kun én trening unnagjort, er det for tidlig for Zucca å felle en dom over sin nye sjef.

– Han virker veldig bra. Han gir mye beskjeder på isen, noe som er naturlig siden han er ny og vil få inn en annen spillestil. Da blir det litt pauser i treninga for å ta imot innvendinger, forteller han.

– Men det er tøffe treninger. Jeg merker at sommeren har vært lang, for beina blir fort tunge etter mange fysiske tester sammen med trening nå i starten. Jeg tenker mest på å komme i kampform, så jeg har ikke fått noe særlig inntrykk av det nye systemet enda, legger han til.