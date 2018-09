Skal avdekke overgrep mot barn ved hjelp av dataspill

Gjennom realistiske situasjoner er håpet å gjøre voksne tryggere på hvilke spørsmål som skal stilles, og på hvilken måte de skal stille dem.

– Man trenes i den lille bevegelsen. Det å lene seg frem og spørre et barn når de, av en eller annen grunn, har vekket bekymring. Det kan være at de har endret atferd, at de oppfører seg på en spesiell måte, eller gjør noe annet som vekker bekymring for dem som er tett på barn, forklarer Heiberg Simonsen.

Vil fange opp tidlig

Barne- og likestillingsministeren håper innsatsen mot barnehager og skoler vil bidra til at man enklere fanger opp vold og seksuelle overgrep mot barn.

FORNØYDE: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland, her ved siden av Jan Tore Sanner, er godt fornøyde med arbeidet mot vold og overgrep mot barn. Foto: Lovise Gangnes/TV 2

– For regjeringen er det veldig viktig at vi oppdager barn som utsettes for vold og overgrep så tidlig som mulig, slik at vi kan hjelpe dem. Og det er jo de voksne som jobber i barnehager og i skolen som er sammen med barna hver dag og har muligheten til å se signalene, sier Hofstad Helleland.

– 67 millioner kroner, er det nok?

– Det er en start. Nå er jeg glad for at vi har utviklet og fått på plass dette verktøyet, også håper vi at flest mulig vil ta det i bruk, sier hun.

Også kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) er fornøyd med verktøyet, og sier det også vil bli brukt i skolen.

– Mitt inntrykk er at både barnehager og skoler jobber godt, men vi må erkjenne at det alltid kan bli bedre. Derfor er det viktig med oppmerksomhet rundt disse sakene, og at vi jobber systematisk for å øke kompetansen, sier han til TV 2.