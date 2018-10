Benny Christensen er Brooms bilekspert. I «Spør Benny»-seksjonen på broom.no svarer han på alt som har med bil å gjøre.

Hei, Vi venter vårt første barn og trenger en ny bil som har plass til barnevogn. Jeg pendler til jobb og kjører 85 kilometer hver vei.

Budsjettet er på 200.000 kroner, men kan betale noe mer hvis vi finner en elbil som kan fungere, da sparer vi jo endel i drivstoff. Det er ingen bomringer på vei til jobb. Har du noen gode forslag til bil som kan passe oss?

Benny svarer:

Heisann! Hyggelig å høre at to snart blir til tre. Dette er noe som ofte krever investeringer – også i bil. Det er vi nok ganske mange som har erfart.

Ulempen med elbiler er at utvalget – enn så lenge – er noe begrenset på brukbilmarkedet. Og at mange av de som finnes er relativt små, sett med familiebil-øyne og særlig i den prisklassen du nevner.

Den første jeg tenkte på var Nissan Leaf. Den kan duge som familiebil, men den har ikke veldig stort bagasjerom. Så her må du ta med barnevogna for å teste plassen. Det samme gjelder også for VW e-Golf. Kia Soul ser større ut og mer praktisk ut enn den faktisk er, men den er mindre enn de to nevnte.

Nissan e-NV Evalia byr på god innvendig plass til både folk og bagasje.

Ellers er jo kanskje Nissan e-NV200 det aller smarteste valget her. Det er egentlig en Nissan Leaf i kassbil-klær, den byr på mye elbilplass for lite penger.

Dette er ikke akkurat bilverdenens mest sexy modell, men fordelen med denne er at dere kan fortsette å lage barn. Her er det nemlig plass til flere. Bilen leveres som fem- eller syvseter og har smarte løsninger for både folk og bagasje.

Bruker du den som femseter har du hele 1.850 liter bagasjerom tilgjengelig! Til og med en Tesla Model X til den tredoble prisen blir snau i forhold til denne.

Ny koster den rundt 330.000 kroner, mens du på bruktmarkedet kan få den til under 200.000 kroner.

Når du kjører 17 mil hver dag, så kan dette bli en liten sparebøsse på hjul for dere alle.

Så jeg tror kanskje denne blir det heteste tipset fra meg til dere. Lykke til med både barn og elbil.

