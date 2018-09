Nydelige eplesnurrer med epleglasur

Disse eplesnurrene smakte Wenche første gang på en fruktfestival i Hardanger for mange år siden. Hun er sikker på at de vil falle i smak.

For et glutenfritt alternativ, se egen oppskrift nedenfor.

Ønskes det å lage en melkefri variant, erstatt melk med vann og smør med margarin uten melk.

Best resultat får du om du bruker kjøkkenmaskin med eltekrok.

Oppskrift:

ca1 kg hvetemel

75 g sukker

1 egg kan erstattes med 1 dl ekstra melk/ vann for de som ikke tåler melk

1 pakke fersk gjær

2 ts kardemomme

¼ ts salt

Ca 5 dl hel melk

150 g mykt smør

Slik gjør du:

Ha alt det tørre i bakebollen. Begynn med ca 900 g hvetemel. Fersk gjær smuldres opp i melet. Varm melken og egget til fingervarm (ca 30 oC). Tilsett væsken i melblandingen mens maskinen går. Tilsett mel til passe konsistens, heller litt for lite enn for mye! Elt deigen i kjøkkenmaskin i 8-10 min.

Tilsett mykt smør, 1- 2 ss av gangen. Elt deigen til alt smør er eltet inn og elt videre i ca 10 min.

Dekk til bakebollen og sett til heving i minst 1 time, gjerne 1 ½ time.

Lag eplefyllet mens deigen hever.

Del deigen i to og kjevle ut hver for seg. Fordel over halvparten av de stekte eplene, rull fast sammen, skjær tykke skiver og sett i langpanne (dekket med bakepapir) med litt mellomrom mellom, slik at de vil ese sammen ved etterheving. Gjør det sammen med den andre halvdelen av deigen. Dekk stekebrettene med et klede og etterhev ca 1 time. Pensle ev med egg og stek ett og ett stekebrett på midterste rille i varm stekeovn 220 grader i 12-15 min. Steketid er avhengig av tykkelsen / størrelsene på snurrene. Har du varm luft kan du steke begge brettene i varm stekeovn 200 grader.

Avkjøl på rist.

Eplefyll:

4-5 stk norske epler

3-4 ss smør

2-3 ss brunt sukker (avhengig av hvor søte eplene er)

2 ts kanel

4-5 stk flaksalt eller ¼ ts salt

Eplessirup:

3 dl eplemost

50 g sukker

2 ss smør

1 krm salt

Del epler i terninger (har de tykt skall skrell dem). Smelt smør i en liten panne/ kasserolle, tilsett epleterninger, sukker og kanel og stek til eplene er knapt møre, fremdeles i biter legg over i en skål.

Tilsett eplemost og sukker i pannen/ kasserollen, kok opp og la koke til sirup, vend på pannen en gang imellom, men ikke røre da vil massen bli «klumpete»! Trekk pannen til side, tilsett smør og rør lett om!