Over ti år etter lagkameratens tragiske dødsfall vil Sevilla-stjernen gjenta bragden de to gjennomførte sammen - iført kompisens draktnummer

Finstad Berg er også rosende i omtalen av fotballspilleren Navas, et av de sterkeste symbolene på klubben Sevilla.

– På sitt beste er han en fantastisk spiller. En ekte Sevilla-gutt, som nå har kommet hjem. Ingen har flere offisielle kamper for Sevilla enn Jesus Navas, og nå er han også kaptein for klubben han kom til som 15-åring. Det er noe romantisk ved det hele, sier hun.

– Det er en turnering som kan skape så mye glede

I UEFAs forhåndsomtale av Europaligaen rettes en del av oppmerksomheten mot Sevilla, som etter to års fravær fra turneringen, på grunn av deltakelse i Champions League, torsdag begynner jakten på sitt sjette trofé på tolv år. Ingen lag har vunnet den nest gjeveste europacupen oftere enn Sevilla, som hele fem ganger har kunnet løfte forskjellige varianter av troféet.

En sentral del av den jakten er igjen altså Navas, som forrige sommer returnerte til sin moderklubb etter fire år i Premier League hos Manchester City. 32-åringen er nå klar for å jakte europeisk suksess på ny, der det hele startet for ham, iført sin avdøde kompis' draktnummer.

–​ Det er utrolig hvor mye europacupen har utviklet oss og hvilke øyeblikk det har brakt med seg. Vi må gi alt, for det er en turnering som kan skape så mye glede, sier Navas.

Vant klubbens første trofé på 58 år

Det var nemlig i UEFA-cupen, forløperen til den nåværende Europaligaen, at Navas selv startet sin imponerende trofésamling. For 13 år siden fikk han i 05/06-sesongen sitt virkelige gjennombrudd i europeisk fotball, og var som 19-åring sentral i Sevilla-laget som gikk hele veien i Europas nest gjeveste klubbturnering.

Da de 10. mai 2006 overvant Middlesbrough 4-0 i finalen på Philips Stadion i Eindhoven, overvant de også 58 års trofétørke for klubben (første seier i stor turering siden Copa del Rey-pokalen i 1948). For en gutt som hadde gått gradene gjennom klubbens akademi, er det noe som alltid vil sitte i.

– Det var utrolig. Supporterne hadde ventet så mange år på å vinne et trofé av denne størrelsesordenen, og å oppleve det mens jeg spilte for min klubb var en virkelig ære for meg. Det er noe jeg alltid vil huske, forteller lynvingen.

To troféer på to år

Den påfølgende sommeren skulle Navas egentlig selges til José Mourinhos Chelsea, som da hadde vunnet to strake ligatitler og ønsket forsterkninger for også å kunne gå hele veien i Europa, men på grunn av kronisk hjemlengsel ble han i stedet værende i Spania, og vant også UEFA-cupen sesongen etter. Denne gang i mer dramatiske omstendigheter, da La Liga-rival Espanyol ble slått 3-1 i straffekonkurranse.

– Det var en jevn affære. Vi vant den første finalen med god margin, men her ble det straffekonkurranse. Andrés Palop gjorde flere gode redninger, og på en eller annen måte var det enda mer tilfredsstillende å vinne på straffer etter alt det harde arbeidet vi la ned, sier Navas om 2006/07-finalen.

Da turnering nummer to på UEFAs rangstige ble re-brandet som Europaligaen i 2009, fortsatte den spanske dominansen. Av de ni versjonene av turneringen som er blitt gjennomført, har spanske vunnet seks. Og av disse seks har Sevilla vunnet tre, da de triumferte både i 2013/14, 14/15 og 15/16.

UEFA-cup/Europaliga-vinnere siste 15 sesonger: 03/04: Valencia, Spania

04/05: CSKA Moskva, Russland

05/06: Sevilla, Spania

06/07: Sevilla, Spania

07/08: Zenit, Russland

08/09: Sjakhtar Donetsk, Ukraina

09/10: Atlético Madrid, Spania

10/11: Porto, Portugal

11/12: Atlético Madrid, Spania

12/13: Chelsea, England

13/14: Sevilla, Spania

14/15: Sevilla, Spania

15/16: Sevilla, Spania

16/17: Manchester Utd., England

17/18: Atlético Madrid, Spania

Hylles av treneren: – Han ser på Sevilla som sitt lag

Alle disse triumfene var imidlertid uten Navas, som selv spilte i Manchester City og vant Premier League og to ligacup-pokaler i denne perioden. Nå er han imidlertid tilbake, forrige sesong spilte han Champions League med moderklubben, og denne sesongen blir det comeback i Europaligaen under klubbens nye hovedtrener Pablo Machín. 43-åringen hyller Navas forut for sin egen debutsesong i europeisk klubbfotball.

– Han ser på Sevilla som sitt lag, siden han er lokal. Han har mye stolthet og kjærlighet for klubben. Han er et eksempel for de unge spillerne, og et forbilde som alle spillere følger. Jeg anerkjenner alt han gjør, og jeg tenker at Jesus fremdeles har en del år igjen her i Sevilla, sier Machin.

Den tidligere Numancia- og Girona-sjefen la selv opp tidlig i 20-årene som resultat av en kneskade, og ledet aldersbestemte lag i Numancia før han deretter gikk gradene via B-laget og assistent-trenerrollen før han ble hovedtrener i 2011. Sju år etter, og via en imponerende periode i Girona, gleder han seg nå til å konkurrere helt i toppen.

KOMMER RETT FRA TAP: Pablo Machin gestikulerer under helgens 0-2-tap hjemme mot Getafe. Sevilla ligger på 11.plass etter fire La Liga-runder. Foto: Cristina Quicler/AFP

– Først og fremst er det et privilegium. Veldig få managere kan si at de konkurrerer i Europa, og for meg er dette en opplevelse for livet. Det kommer til å bli en berikende erfaring, sier Machin.

Torsdag kommer debuten hans i Europaligaen, mot belgiske Standard Liege. De to er i gruppe med tyrkiske Akhisarpor og russiske Krasnodar.

– De kan slå knallhardt tilbake

TV 2-ekspert Finstad Berg mener man aldri kan se bort ifra den spanske storklubben i denne turneringen, til tross for en svak start på La Liga-sesongen.

– De har hatt en dårlig start på sesongen i Spania, men kan aldri avskrives i Europa League. De tre siste gangene de har deltatt i Europa League, har de vunnet hele turneringen. De har et lag som kan bite godt fra seg, og har en veldig spennende trener i Pablo Machín. De har underprestert i det siste, men kan slå knallhardt tilbake, sier hun.

