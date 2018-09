– De tror at de må nå en bestemt vekt for å kunne trene på treningssenteret

Ifølge Nygaard vegrer også folk med en helt riktig vekt seg for å begynne på treningssenter, i redsel for å være i for dårlig form.

– Ta enkle grep

Men hvordan skal personer overkomme denne frykten for det store rommet med svette personer, tunge manualer og lyder av føtter som spurter av gårde på tredemølla?

Drage tror at mye handler om sine egne tanker og hvordan man tenker om selv selv. Hun forteller at dette er et viktig sted å begynne, før vedkommende kan begynne å ta enkle fysiske grep.

– Prøv å ta ulike prøvetimer på treningssenter, finn et sted du trives og vend deg til å gå dit. Jobb med din egen mentale helse og hvordan du tenker selv, oppfordrer hun.

Nygaard hevder at det sitter dypere enn som så, og tror at veldig mange trenger et tilbud før treningssenteret. Hun påpeker at det finnes treningssenter i Norge med lav terskel, men at det handler om å finne grupper for likesinnede.

Hun tror også at det er viktig å finne personlige trenere som har en forståelse for at det handler også om psykologi og tidligere traumer og historier.

– Det er så utrolig mye man kan gjøre lenge før man er inne på et treningssenter. Det handler om å endre vaner i forhold til å velge bevegelse. Er du i skikkelig dårlig form kan det å ta trappa fremfor heisen gi en enorm helseeffekt.

Ved å gjøre små grep vil det bli lettere å ta steget videre, hevder Nygaard.

– Alt dette her er med på å bygge en treningsmestring og en kroppsmestring som gjør at man tør å gå inn på et treningssenter.

Zachariassen er opptatt av å ikke svartmale situasjonen. Han tror at mindretallet prater om andre mennesker på treningssenter på denne måten, og at det heller er betydelig flere som går med disse tankene og følelsene.

– Vi må angripe det vi selv rår over, som vi har mulighet til å endre. Man må starte i det små, finne sin vei og gjøre det som passer i sitt liv, avslutter han.