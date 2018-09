Reality-programmet Ex on the Beach har skapt furore og store overskrifter etter gruppesex, trekantdrama, krangling og vill festing.

Men hvordan er det for deltakernes nære og kjære, og hva synes en mor om å se datteren sin ha sex på tv?

Cecilie Isaksen fra Bodø, moren til Rikke Isaksen (22), bestemte seg for å blogge om det under navnet «Exonthebeachmamma».

I skrivende stund ligger hun på en god 14. plass på topplisten.

Livredd for sex

– Jeg startet bloggen fordi jeg opplevde mange negative og stygge kommentarer om deltakerne. Jeg hadde et behov for å snakke om det, og hva det gjorde med meg som mamma, forteller Cecilie til God morgen Norge.

Hun fryktet at datteren Rikke skulle ha sex på TV.

– Min første reaksjon da hun meldte seg på var: «Å herregud, hva er det du har gjort?» Jeg gikk inn for å se den svenske versjonen, og så at det var mye fyll og krangling. Jeg ble livredd for at hun skulle ha sex på TV.

Og det endte med at datteren hadde sex på TVi beste sendetid. Likevel har ikke det endret Cecilies syn på datteren.

– Hun er den samme. Jeg kjenner Rikke igjen sånn som hun er.

– Burde knasket angrepiller

– Hva gjordet det med deg som mamma?

– Det var fælt og grusomt. Det er trist å lese at mennesker mener jeg burde knasket angrepiller. Det er trist å høre at ungen din har en lav IQ, og egentlig ikke burde vært her. Det er fælt, og jeg hadde et behov for å snakke om det, sier Cecilie.

Rikke på sin side bedyrer at hun glemte alt av kameraer etter én dag på luksusresorten.

– Jeg bryr meg ikke i det hele tatt. Jeg har ikke tatt noen kommentarer til meg, og jeg oppsøker ikke kommentarfelt. Jeg bryr meg rett og slett ikke, sier 22-åringen, og fortsetter:

– Men jeg vet det er veldig mange andre som bryr seg. Andre deltakere og familie, og jeg synes det er veldig dumt at folk skriver stygge ting og går til personangrep. Det synes jeg ikke er greit.

Vil ta Norge med storm

Veien videre for mor og datter består mye av det samme, nemlig blogging.

– Jeg har ingen spesielle planer, men tenkte å blogge litt. Men så begynte jo mamma også, og er langt over meg på topplista – så jeg har fått litt konkurranse der, sier Ex on the Beach-deltakeren.

Cecilie derimot sikter litt høyere enn datteren.

– Jeg skal ta hele Norge med storm, fleiper hun.