Falsk hjemmesykepleier stjal smykkene til Gunnars (92) avdøde kone

92 år gamle Gunnar sitter og slapper av i leiligheten sin på Bryggekanten i Moss når det plutselig ringer i dørtelefonen.

– De sier at de er fra Moss kommune og skal massere meg, forklarer Gunnar til Åsted Norge.

92-åringen følges opp av hjemmesykepleien flere ganger i uken etter et fall i sommer. Men akkurat denne dagen, torsdag 9. august, er det ikke planlagt noen behandling. Likevel insisterer kvinnen i dørtelefonen på å komme inn.

– Hun kommer fort inn i gangen her. I en hvit silkegreie, sier Gunnar.

– Snakket gebrokkent norsk

Kvinnen er bestemt på at han må bli med inn på kjøkkenet. Der blir Gunnar plassert i en stol med ryggen mot resten av leiligheten. Så begynner kvinnen å massere 92-åringen.

– Det er akkurat der jeg har vondt. Det er begge skuldrene og nakken, sier Gunnar.

UTRYGG: Gunnar (92) forteller at han ble engstelig etter tyveriet. Foto: Daniel Bjur/Åsted Norge

Men plutselig stopper massasjen og kvinnen forsvinner ut i gangen. Det tar imidlertid ikke lang tid før hun er tilbake. Massasjen fortsetter i rundt ti minutter, før kvinnen forsvinner raskt ut av leiligheten.

– Jeg fikk ikke sagt ha det engang. Jeg kikket ut i gangen, og da var hun borte, sier Gunnar.

Han klarte ikke å se ansiktet til kvinnen, men festet seg ved stemmen hennes.

– Hun snakket gebrokkent norsk med litt svensk i blant, forklarer 92-åringen.

Etter at kvinnen har dratt føler Gunnar at noe er galt. Han ringer derfor datteren sin. Når hun kommer til leiligheten oppdager de to hva som har skjedd. Dyre vesker og smykker som tilhørte Gunnars avdøde kone er borte. Det synes 92-åringen er svært tungt.

– Det er vel bra at hun er død, slik at hun ikke opplevde dette, sier Gunnar gråtkvalt.

Fire tilfeller de siste to ukene

Politiet ser svært alvorlig på saken, og mener det er ille at de kriminelle utnytter tilliten de eldre har til hjemmesykepleien.

– Det er jo en sårbar gruppe som de på en måte forbryter seg mot, da. Det gjør det jo ekstra alvorlig. Det skaper en utrygghet at de kommer helt inn hjemme hos folk, sier krimsjef ved Moss politistasjon, Henning Dalbye, til Åsted Norge.

#Østfold: politiet har fått flere henv. fra eldre som har blitt frastjålet gjenstander av ei dame som utgir seg for å være fra kommunen. Dette er ikke tilfellet. Beskr: lys kåpe, lys eller rosa hijab, trolig oppr. midtøsten, lys i huden, brune øyne, snakket norsk, ca 20+ år. — Politiet i Øst (@politietost) 13. september 2018

Gunnars sak er imidlertid ikke den eneste med falske hjemmesykepleiere i Østfold den siste tiden. Torsdag i forrige uke gikk Øst politidistrikt ut og varslet om tre nye, liknende tilfeller i Askim, Mysen og Moss.

I tillegg var det også enda en sak i Moss uken før. Politiet mistenker at tyvene jobber i par.