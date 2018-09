To poeng skiller fremdeles Rosenborg og Brann etter Issam Jebali reddet seier på overtid mot Vålerenga søndag kveld.

Men nå starter alvoret. For alvor.

18 dager - seks kamper

Det gjenstår åtte runder av Eliteserien, men for Rosenborg står ikke bare jobben med å forsvare serieledelsen for tur. Både kvartfinale i cupen og gruppespill i Europaligaen skal flettes inn i Eliteserie-avslutningen og gjør kampprogrammet ytterst krevende for trønderne.

To kamper i uken frem mot sesongslutt blir hverdagen for RBK, mens Brann på sin side kan konsentrere seg om én kamp i uken.

I tillegg til Europaliga har Rosenborg en kvartfinale i cupen mot Vålerenga, som med seier vil føre til nok en kamp på programmet.

– Skal du finne en grunn til at Brann skal ta gull, er det kampprogrammet. En ting er antall kamper, men også med tanke på motstanderne og det faktum at Brann har Rosenborg i Bergen. Tar man bort kampprogrammet, er det ingen annen grunn. Rosenborg er det beste laget, har den bredeste stallen og mest erfaring. Men nettopp programmet kan tære på og gjøre at Brann tar det, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Se fullstendig oversikt over kampene til Brann og RBK nederst i saken!

– Det er 50/50

Allerede førstkommende torsdag drar Rosenborg til Skottland for første Europaliga-dyst mot Celtic og Kristoffer Ajer. Det blir startskuddet for en hektisk periode med seks kamper på 18 dager. En solid stall er viktig, selv om Mathisen ikke tror RBK-trenere Rini Coolen kommer til å gjøre veldig store forandringer på laget.

– Jeg tror de kommer til å kjøre med mange av de samme spillerne i flere posisjoner. Jeg tror de går "all in" på alt. De kommer selvfølgelig til å rullere i noen posisjoner. Og de har spillerne til det uten å bli svekket. Det er ekstremt viktig i denne perioden, sier Mathisen.

– De har planer om å chartre fly hjem fra den første kampen mot Celtic. Da flyr de hjem natten etter kamp. Så har de fredagen og lørdagen til å restituere på. Men det blir ikke like optimalt som med Brann som bare kan lade opp til én kamp.

Initiativet i gullkampen er på trøndernes side, men Mathisen så likevel ting som bør gi dem med sympatier mellom de sju fjell troen på at det er mulig.

– Etter å ha sett Brann mot FKH og programmet som gjenstår, mener jeg det er 50/50. Rosenborg har en ledelse, men Brann har det letteste programmet og færrest kamper. De er i angrepsposisjon og Bamba har gitt dem en ny dimensjon. Han blir veldig farlig denne høsten, sier Mathisen.