Slik finansierer deltakerne Farmen-oppholdet

Når en av årets Farmen-deltakere kåres til vinneren av den fjortende sesongen av realityserien, har han eller hun vært inne på Gjedtjernet gård i Grue i Hedmark i nesten tre måneder.

Dette er elleve uker uten kontakt med omverdenen, men også elleve uker borte fra arbeidslivet.

Pressekontakt for Farmen i TV 2, Alex Iversen, forteller at deltakerne ikke får betalt for å være med, fordi TV 2 ikke ønsker at penger skal være motivasjonen for å delta i programmet.

– Deltakerne mottar ikke honorar for å være med i Farmen. Vi ønsker at motivasjonen skal være opplevelsen og et ønske om delta i kampen om tilværelsen. Det å være deltaker på Farmen er frivillig, og vi har ikke inntrykk av at dette skaper store problemer, sier Iversen.

TV 2 møtte deltakerne før de flyttet inn på Farmen-gården i juli, og da kom det frem at årets deltakere har flere ulike metoder for å takle den økonomiske utfordringen.

– Økonomisk tap

Charlie Stuart (32) har tatt permisjon uten lønn fra lærerjobben for å kunne delta på Farmen.

LÆRER: Charlie Stuart. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Den økonomiske biten er noe jeg har tenkt mye på. Det blir et stort økonomisk tap om jeg ikke vinner, så jeg har ikke tenkt noe annet enn å vinne, sier han.

– Men jeg har litt penger i banken som holder meg flytende, og jeg har kompiser som kan betale fakturaer om det kommer noe, legger Stuart til.

Bruker feriepenger

Paal Nygård (27), som jobber som kommunikasjonsrådgiver, bruker feriepenger og penger han fikk tilbake på skatten for å betale husleien i Farmen-perioden.

– Jeg er ganske heldig, fordi jeg bor hos bestekompisen min. Jeg har betalt han for to måneder i forveien, også har jeg en annen kamerat som flytter inn den siste måneden, så da er leieinntekten dekket for den måneden. Også dekker jobben min mobil, internett og trening, så det ordner seg, sier Paal Nygård.

Mamma styrer økonomien

For Nikolai Aspen (22) har det ikke blitt tid til noe sommerferie i år. Han har fulltidsjobb i et reiselivsfirma, er turguide i eget firma og studerer fiskeri- og havbruk på fulltid.

BLOGGER: Andrea Badendyck. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Jeg har spart opp masse midler så jeg har nok til å berge meg gjennom disse tre månedene med Farmen. Også har jeg et hus som jeg har leieinntekter på. Mamma har tatt ansvar for økonomien min, så hun har full kontroll, sier han.

Også hos blogger Andrea Badendyck (23) er det mamma som står for økonomistyringen.