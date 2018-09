BMW har fortsatt kun én helelektrisk bil, nemlig lille i3.

Men snart kommer det til å endre seg. Først ut er den mellomstore SUVen iX3. Den kommer allerede neste år.

Deretter kommer det en sedan – og ikke så lenge etter den kommer et nytt og ruvende flaggskip i elbilserien. Det blir en stor SUV, og planen er å starte produksjonen i 2021.

Navnet på denne modellen er ikke kjent enda, men Vision iNEXT er en studiemodell som skal gi noen signaler om hvilke retning man går i.

Store glassflater er blitt mer og mer vanlig. BMW følger opp trenden i Vision iNEXT.

Visjonen i stort SUV-format

Vision iNEXT er drøyt fem meter i lengden, er nesten 1,7 meter høy og måler over to meter i bredden. Med andre ord er målene litt større enn den helt nye generasjonen BMW X5, som snart lanseres.

Slike dimensjoner sørger for både for et romslig interiør og plass nok til en rekke nye tekniske installasjoner.

Eksteriørdesignet preges av skarpe linjer og kurver. Lyktene foran og bak er smalere enn noen gang.

To store skjermer på dashbordet, utover det er det et rent og minimalistisk interiør.

Fortsatt grill

Den erketypiske nyregrillen har fått et ny design og fungerer som et panel for de mange sensorene som tas i bruk.

Fordørene og bakdørene åpnes hver sin vei, slik som på dagens BMW i3.

Interiøret vitner om at BMW tenker rent og minimalistisk – men to digre digitale skjermer er det plass til.

Overflatene i interiøret består av både myke tekstiler og harde materialer, og fungerer som touch-flater som kontrollerer en rekke ulike systemer. Fysiske knapper hører ikke hjemme her.

BMW gir oss en glimt av fremtiden vår, her skal det skje veldig mye de kommende årene.

Kjøre – eller bli kjørt

BMW har naturligvis også åpnet for at den kommende SUVen skal kunne kjøre selv. Den har ulike kjøreprogram: "Boost" og "Easy".

I «Boost-moduset», er det føreren som sitter i førersetet og kjører bilen, mens i «Ease-moduset» tar den autonome teknikken over. Da trekkes ratt og pedaler også delvis inn i interiøret og infotainment-systemet blir mer rettet mot underholdning.

12 rene elbiler i 2025

– iNEXT-prosjektet er en viktig hjørnesten for BMWs fremtid. Dette er vårt neste flaggskip, og bilen vil bli styrende for alle våre kommende modeller, sier BMW Groups øverste sjef, Harald Krüger.

I 2025 vil BMW Group tilby hele 25 elektrifiserte modeller, hvorav 12 vil være helelektriske.



BMW har allerede sikret seg rettighetene til modellnavnene BMW i1 til i9, så vel som BMW iX1 til iX9, hvilket bærer bud om at BMW Group tenker stort om satsningen på elektrifiserte biler.

