John Arne Riise gjestet FotballXtra søndag. Den tidligere Liverpool-backen har peilet seg inn på en trenerkarriere, og vil besøke sin gamle læremester Rafael Benitez for å få inspirasjon.

– Jeg må begynne en plass. For min del handler det om å lære. Jeg har fått tilbud om å komme til Newcastle og Rafa Benítez for å lære av ham og se hvordan han jobber. Det er det samme med Jürgen Klopp i Liverpool og akademiet deres. Jeg kommer til å reise rundt og besøke de jeg har hatt som trener, for å lære og finne min måte å være trener på, sier Riise.

– Jeg ringte og spurte, så sa han hjertelig velkommen når du vil, forteller Riise.

37-åringen holder seg godt oppdatert på det som skjer i norsk klubbfotball.

– Jeg følger ganske mye med, selv når jeg er i utlandet. Jeg sitter på nettet og ser kamper, og det har litt med at jeg har lyst til å jobbe med norsk fotball. Jeg holder på med trenerutdanning, og jeg vil se hvordan lag trener og hvem som er talenter på vei opp. Generelt å følge med og lære norsk fotball, for jeg har vært mye i utlandet. Jeg ser det meste av fotball, sier Riise.

Første steg i trenerkarrieren er å gjennomføre de nødvendige kursene.

– Jeg skal ta B-kurs i Kristiansand i november. Etter det er planen å jobbe som trener i en klubb her i Norge, så får vi se hvordan det går, men jeg har mye å gi og kan bruke min erfaring inn mot norsk fotball, sier Riise.

– Får vi snart se deg som trener i en toppklubb?

– Jeg håper det, svarer Riise.

​