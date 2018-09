Det er nesten så du ikke tror det før du hører det.

Andre runde av NFL-sesongen. Det er pause i kampen mellom Buffalo Bills og Los Angeles Chargers. Cornerbacken Vontae Davis (30) bestemmer seg for at nok er nok.

– Han byttet seg selv ut. Han sa til oss at han var ferdig, sier Buffalo Bills-trener Sean McDermott.

– Aldri sett noe lignende

Og med det var karrieren over. Plutselig, og til alles overraskelse, bestemte Davis seg for å legge opp etter ni år og totalt 121 NFL-kamper. Avgjørelsen kom som et sjokk på både lagkamerater og trenere, som omtalte avgjørelsen som respektløs.

– Det var fullstendig mangel på respekt. Han sa ikke noe til noen. Du vet like mye som meg. Jeg fant det ut i andre omgang. De sa at han ikke kom til å komme ut, sa lagkamerat Lorenzo Alexander til en ESPN-reporter.​​

– Jeg tror jeg mistet litt respekt for ham som mann. I denne sporten er vi alltid blitt lært til å kjempe til siste slutt. Å gi seg midt i kampen, jeg har aldri sett noe lignende, sier Rafael Bush ifølge Democrat & Chronicle.

Davis har slitt med skader og gikk glipp av nesten hele forrige sesong etter en lyskeoperasjon. Han stod uten kontrakt før sesongen, men ble signert for ett år av Bills-laget på en avtale verdt fem millioner dollar (41,17 millioner kroner).

– Jeg burde ikke være utpå her

Bills ble slaktet i første serierunde av Baltimore Ravens med 3-47-tap - da var ikke Davis med i troppen. Det var han derimot søndag mot Chargers. Han hadde to taklinger da Bills lå under 3-28 til pause. Det var det siste han gjorde.

– Det var ikke sånn jeg så for meg at jeg skulle legge opp fra NFL, forklarer Davis i en uttalelse gitt til NFL.com.

– Men i min tiende sesong i NFL har jeg gjort det kroppen min er programmert til å gjøre: Å gjøre seg klar til å spille på kampdag. Jeg har holdt ut små operasjoner og spilt med mange ulike skader gjennom karrieren, og i løpet av de siste ukene var det den siste fysiske utfordringen. Men i dag på banen slo det meg fort og hardt: Jeg burde ikke være utpå her noe mer.

Davis forteller videre at det var en overveldende avgjørelse, men at han og familien har slått seg til ro med den. Ønsket om å prioritere helsen og fremtiden var det som gjorde at 30-åringen gikk til det drastiske skrittet.

– Jeg mener ikke å vise mangel på respekt overfor lagkamerater og trenere, men jeg har en standard. Mentalt forventer jeg alltid å spille på et høyt nivå. Men fysisk sett vet jeg at det ikke er mulig nå, og jeg hadde et ærlig øyeblikk med meg selv. Mens vi var på banen følte jeg at det ikke var riktig, og jeg sa til trenerne at «jeg ikke følte meg ved meg selv, skriver Davis.

Og med det var det over for Davis, som ble plukket i første runde av NFL-draften i 2009. Han har spilt for Miami Dolphins, Indianapolis Colts og nå seneste Bills, som har slitt stort i sesongåpningen.

Laget står med to tap og varsellampene lyser allerede for laget ved Lake Eire.