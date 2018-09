Det har vært meldinger om O’boy-krise både i Sverige og her i Norge. Flere har uttrykt at de ikke kan leve uten O’boy, men kunne de egentlig hatt det like bra med Nesquik i glasset?

Bring-test

For å finne ut av det satte Matkontrollen sammen to store testpanel til å blindteste sjokolademelk; ansatte ved Bring, og barn på Sommerskolen i Oslo.

Alle fikk utdelt to anonyme kopper med ferdigblandet sjokolademelk. Oppgaven var veldig enkel; de skulle smake på begge koppene og stemme på den de likte best.

Det ble fort tydelig at barna og de voksne hadde ganske like smakspreferanser.

Barna på Sommerskolen i Oslo var med og testet. Foto: Matkontrollen/TV 2

Overlegen seier

Det ble nærmest en enstemmig seier til O'boy. Det var 22 barn og 12 voksne som smakte. 20 av barna, og åtte av de voksne stemte på O'boy.

Flere av barna beskrev smaken på O'boy som lys, og andre sa den hadde mer smak enn konkurrenten.

Mest sukker

Det er kanskje ikke så rart at mange elsker sjokomelk.

Både Nesquik og O'boy har omtrent like hovedingredienser, nemlig sukker og kakao. Sukkeret står for nesten 80 prosent av innholdet, mens fettredusert kakao står for resten.