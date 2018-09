Den savnede WikiLeaks-arbeideren Arjen Kamphuis har vært savnet siden 20. august.

Han ble sist observert i Rognan. Nå sier flere innbyggere i byen at Kamphuis kan ha gjemt seg i et lasteskip som forlot Rognan dagen han ble meldt savnet.

Det skriver den nederlandske avisen AD.

Skipet skulle til Stavanger. Ti dager etter at han forsvant, ble det mottatt signal fra Kamphuis sin telefon i Rogaland. Årsaken til dette har foreløpig vært et mysterium.

Ifølge innbyggerne i Rognan forlot et skip med last fra den lokale fabrikken Nexans til Stavanger rundt 20. august. Det bekrefter en ansatt hos Nexans, som blant annet produserer kabler for offshore og telekommunikasjonsindustrien.

Det var avisa Nordland som omtalte denne saken først i Norge.

Norsk politi undersøker dette scenarioet.

– Dette er et av de tipsene vi sjekker. Vi håper snart å få vite om informasjonen er riktig eller ikke. Akkurat som andre tips vi har mottatt, sier politinnspektør Bjarte Walla i Nordland politidistrikt til den nederlandske avisen.