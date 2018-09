Manchester United tok sin andre strake seier i Premier League da overraskelseslaget Watford ble slått 2-1 lørdag. Seieren gjør at laget fortsatt har god kontakt oppover på tabellen, men det kunne fort sett annerledes ut dersom Wolves hadde utlignet fire minutter på overtid.

Et tigersprang fra den spanske keeperen måtte til for å hindre Christian Kabasele fra å sette inn 2-2.

– Hvor mange poeng betyr David De Gea i løpet av en sesong? Det er ikke få, brølte TV 2-kommentator Kasper Wikestad etter fantomredningen.

Etter kampen vanket det ros fra flere hold. De Geas keeperkollega i Watford, Ben Foster, er blant dem som hyller 27-åringen.

– Han er den mest naturlige keeperen du noensinne vil se. Han er Lionel Messi blant keeperne, sier Foster ifølge Daily Mail.

– Han gjør det hele tiden. Det er akkurat som han ikke bryr seg heller. Det ville vært fint å gjøre noen slike redninger, for så å reise seg opp å late som man bare vil hjem. Han er briljant, sier Foster.

De Geas tidligere lagkamerat Rio Ferdinand stiller seg i kø blant beundrerne.

– David De Gea skaffer mer poeng enn noen andre keepere på planeten. Han er den beste. Det er vanskelig å være uenig. Bayern Münchens Manuel Neuer og Atletico Madrids Jan Oblak er kandidater, men hvem kan vise til De Geas pålitelighet, spør Ferdinand.

For Chris Smalling gir det en ekstra trygghet å vite at han har De Gea bak seg.

– Hvis du er en yngre keeper og vil lære deg å bli en god keeper, se på De Gea. Han er verdensklasse. Det får en til å miste pusten, sier Smalling.

– Det som gjør ham til en av verdens beste keepere er at han står frem i siste minutt selv om han ikke har hatt så mye å gjøre. Det er et avgjørende tidspunkt. De beste keeperne slår aldri av bryteren, og vi vet at David alltid er der, fortsetter han.