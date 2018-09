– På dette stadiet har vi grunn til å tro at en tidligere ansatt med vilje har plantet synåler i en rekke pakker med jordbær i Queensland og Victoria, sier Queensland Strawberry Growers Association, i en uttalelse.

Det skriver australske News.

– Plantet med vilje

Politiet mistenker at en tidligere ansatt som har jobbet med produksjon av jordbærene står bak ugjerningen.

Politiet i Queensland mistenker at synålene var plantet i jordbærene med vilje for å skade noen, eller med et annet motiv.

De har på nåværende tidspunkt ingen ytterligere informasjon om gjerningspersonen.

Det har til nå blitt rapportert fire tilfeller med australiere som har funnet synåler på innsiden av jordbærene sine.

Svelget synål

Så langt er det funnet synåler i jordbærene fra Berry Licious og Berry Obsession.

En skrekkslagen mor sier til australske Sunrise at hun oppdaget synålen da hun kuttet jordbær til sitt barn.

En 21 år gammel mann fra Burpengary sier til The Courier Mail, at han endte opp på sykehus etter at han svelget deler av synålen.

– Da jeg tok en bit av jordbæret, kjente jeg et skarpt objekt. Min umiddelbare reaksjon var å svelge det, sier han.

Videre forteller mannen at han er i sjokk, og at dette ikke er noe man forventer.

Politiet etterforsker saken for fullt, og australske myndigheter har utlovet en halv million dusør til personer som kan ha tips som fører til en oppklaring på saken.