Politiet fikk melding klokka 1.40 natt til mandag om slåssing på utestedet i Jernbanegata i Porsgrunn. Hendelsesforløpet er ukjent, men det arbeides med å få oversikt.

– Det vi vet er at i hvert fall tre menn var involvert. To er i 20-årene og han siste i 40-årene. De var i håndgemeng på stedet, men vi vet ikke om det var inne eller ute, sa operasjonsleder Anne Meyer ved Sørøst politidistrikt til NTB tidligere i natt.

Det er ukjent hendelsesforløp rundt slossingen. Et vitne så at fornærmede som ble slått i hodet og som endte på sykehus ble slått av en mørkhudet mann. Han er fortsatt på frifot og vi har ingen ytterligere beskrivelse nå. Sak opprettes — Politiet i Sør-Øst (@politietsorost) September 17, 2018

Knapt 40 minutter etter politiet mottok meldingen hadde de fått kontroll. En mann med mulig hodeskade ble sendt til sykehus med ambulanse.

– En litauisk mann er innbrakt for å nekte å oppgi ID til politiet og for å ha forsøkt å slå en bartender på utestedet. Et vitne så at fornærmede som ble slått i hodet og som endte på sykehus ble slått av en mørkhudet mann. Han er fortsatt på frifot, og vi har ingen ytterligere beskrivelse nå, opplyser politiet.

Like før klokken 06.30 opplyser operasjonsleder Anne Meyer til TV 2 at gjerningspersonen fortsatt er på frifot. Skadeomfanget til den skadde mannen er foreløpig ukjent.

(©NTB / TV 2)