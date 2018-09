Se Liverpool mot PSG på TV 2 Sport 1 og Sumo tirsdag fra klokken 20.00.

– Jeg kjenner faren hans godt, så jeg var der da han ble født. Første gang jeg så ham, lå han i en vugge.

Jean-Francois Suner er sportsdirektør i AS Bondy, i en forstad til Paris, og kjenner Mbappé-familien godt. Og han husker første gang han så unge Kylian spille.

– Da han kom til oss, var han seks år gammel, og vi så alle med én gang at han hadde noe spesielt.

Tolv år seinere ble han tidenes dyreste tenåring, og den nest dyreste spilleren noensinne, da Paris Saint-Germain i fjor sommer la ut over 1,6 millarder kroner for å kjøpe ham.

I sommer ble han verdensmester, og tidenes nest yngste som har scoret mer enn ett mål i et VM. Det er bare selveste Pelé som har gjort det samme i yngre alder.

Etter mesterskapet prydet Mbappé veggen til en enorm boligblokk i Bondy. Skoprodusenten som sponser den franske stjernen, kjøpte plass på den ene veggen. Der fikk de plass til en gigantisk plakat med et bilde av Kylian Mbappé og teksten:

1998 var et viktig år for fransk fotball. Kylian Mbappé ble født.

Nå var dette også året Frankrike vant sitt aller første verdensmesterskap i fotball, men det er neppe en tabbe av skoprodusenten. De er selvsagt glade i å hausse opp sin unge stjerne, men det er heller ingen tvil om at Kylian Mbappé er den unge mannen som får mest oppmerksomhet blant de lokale akkurat nå.

Men han bor ikke lenger i sitt gamle nabolag. 19-åringen har nettopp kjøpt seg en 600 kvadratmeter stor leilighet med utsikt til Eiffeltårnet, og med det som omtales som et boblebad under åpen himmel på en takterrasse.

– Skjønner ikke hvorfor han ville flytte hit, sier drosjesjåføren som har tatt oss fra Bondy ned til området som omkranser Eiffeltårnet.

– Det er bare gamle mennesker som bor her, folk over 80. Se der, sier han og peker på en dame på omtrent 60 år, som et bevis på at det han sier er sant.

Strøket Kylian Mappe opprinnelig kommer fra, Bondy, blir i mediene som regel presentert som et eksempel på hvor ille de franske forstedene kan være. Og når vi går rundt i strøket, er det unektelig noen gigantiske blokker, de fleste i ganske god stand, og noen litt mer slitne. Men mellom disse er det også mange eneboliger, noen nye, mindre leilighetsbygg, og en idyllisk elv som er flankert av sykkelveier og stier til jogging.