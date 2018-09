Carrie Underwood fikk sitt første barn med ektemannen, den pensjonerte NHL-spilleren Mike Fisher (38), i 2015.

Siden den gang har paret forsøkt å skaffe en liten bror eller søster til sønnen Isaiah.

– Jeg hadde planlagt at 2017 skulle være året hvor jeg jobbet med ny musikk og fikk et nytt barn. Så ble jeg gravid i starten av 2017, men det gikk ikke som planlagt, forteller Underwood i et intervju med CBS.

Det skriver TMZ.

Tre spontanaborter

Etter spontantaborten i begynnelsen av 2017 ble sangeren igjen gravid våren samme år.

– I starten tenkte jeg at det er sånt som skjer, og at det ikke var riktig tid for det. Så skjedde det igjen, sier Underwood i intervjuet.

I intervjuet forklarer hun at hun ikke følte hun hadde rett til å bli sint etter tapet av to barn.

– Hvis vi aldri kunne få flere barn så er det greit, fordi vi har Isaiah som er fantastisk. Og jeg har et utrolig liv, det er ingenting jeg kan klage på, forteller stjernen.

I 2018 ble hun gravid igjen, og spontanaborterte enda en gang. Nå er hun derimot gravid, og skal være noen måneder på vei.

Nytt album

Kritikken haglet mot Carrie Underwood tidligere i år, da hun uttalte at hun var for gammel for å få en stor familie. Det skriver New York Post. Nå viser det seg at hun hadde sine grunner for å betvile sin egen fertilitet.

Til tross for de vanskelige årene, har det likevel kommet noe godt ut av den tøffe tiden.

I intervjuet forteller stjernen at hun brukte sorgen til å skrive sanger. Etter hver spontanabort satt hun seg rett ved skrivepulten for å bearbeide følelsene sine. Det har resultert i det rykende ferske albumet «Cry Pretty».

Underwood vant den fjerde sesongen av «American Idol» i 2005, og har siden den gang klatret til topps på hitlistene gjentatte ganger.